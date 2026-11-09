Patriot можем дождаться лишь через год: чем еще можно сбить баллистику РФ

Европейские запасы перехватчиков минимальны, а другой противоракетной обороны у Украины нет

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Украина почувствует облегчение с поставками ракет для Patriot как минимум через год, когда поступят партии европейского производства. Где искать защиту от российской баллистики на фоне дефицита перехватчиков, разбирался "Телеграф".

Как сообщает Bloomberg, Киев должен получить 600 ракет PAC-2 немецкого производства в 2027–2028 годах. В конце октября также объявили о новом соглашении по производству PAC-3 в Польше.

Поставки Patriot задерживаются из-за глобального дефицита

Дефицит американских перехватчиков обострился после начала войны США против Ирана. Европейские военные неохотно передают Украине ракеты из своих арсеналов без твердых обязательств Вашингтона пополнить запасы. Идея лицензировать производство перехватчиков в Украине до сих пор не реализована.

"Россия производит баллистические ракеты быстрее, чем остальной мир вместе взятый производит ракеты Patriot, необходимые для их перехвата. Существует глобальный дефицит", – заявил журналистам в Киеве советник Владимира Зеленского по вопросам радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов.

Какие комплексы могут стать альтернативой Patriot

Среди систем с противобаллистическими возможностями – совместная американско-израильская "Праща Давида", способная перехватывать ракеты вроде российского "Искандера". Единственная страна, которой Израиль согласился продать этот комплекс, – Финляндия. Она еще ожидает поставки.

Характеристики "Пращи Давида"

Операционная дальность перехвата: от 40 км до 300 км.

Высота перехвата целей: до 15–50 км.

Ракета-перехватчик: двухступенчатая высокоэнергетическая Stunner (SKD-3) с трехимпульсным твердотопливным двигателем.

Скорость ракеты: до 7,5 Маха (около 9 261 км/ч или 2,2–2,6 км/с).

Другой вариант – южнокорейские Cheongung-II и L-SAM. Первая система уже перехватывала иранские цели в ОАЭ, вторая также разработана для борьбы с баллистическими ракетами. Однако Южная Корея отказывается продавать или передавать эти комплексы Украине, в том числе через третьи страны, по политическим соображениям.

Характеристики Cheongung-II:

Максимальная дальность перехвата: до 40–50 км.

Максимальная высота перехвата: до 20 км.

Максимальная скорость ракеты: до 4,5 – 5 Махов.

Американский THAAD и совместные разработки США и Израиля Arrow 2 и Arrow 3 тоже предназначены для противоракетной обороны. Доступ к ним ограничен: ни у одной европейской страны НАТО нет THAAD, а Arrow 3 есть только у Германии.

Характеристики Arrow 2:

Скорость достигает примерно 9 Махов (до 2.5–3 км/с).

Дальность поражения составляет от 90 до 150 км.

Оснащена двухступенчатой твердотопливной ракетой и осколочно-фугасной боевой частью.

Украина уже использует франко-итальянские SAMP/T, однако имеющиеся модификации, по сообщениям украинских чиновников, не работают по российской баллистике. Усиленные противобаллистические возможности предусмотрены в новой версии SAMP/T NG.

Украина должна получить четыре новейших комплекса SAMP/T NG поэтапно, начиная с конца 2026 года и в течение 2027 года.

Как Lima сбивает ракеты с курса

Один из способов противодействовать баллистике, не расходуя зенитные ракеты, – воздействовать на ее навигацию. В начале 2026 года две российские баллистические ракеты, которые направлялись к важному правительственному объекту в Киеве, упали в Днепр после применения системы Lima.

Подразделение радиоэлектронного подавления "Ночная стража" также сообщило о перехвате "Кинжала" в ноябре 2025 года. По версии военных, Lima передала ракете ложный навигационный сигнал: она изменила направление и разрушилась из-за перегрузки. Система способна излучать сигналы на расстояние почти 200 километров и воздействовать также на дроны и управляемые авиабомбы.

Эффективность радиоэлектронного воздействия зависит от навигации ракеты и ее защиты от помех Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Результат зависит от типа цели и ее защиты от радиоэлектронного воздействия. В ответ на появление в российском вооружении антенн, помогающих обходить помехи, украинские разработчики создали Lima Quant. РЭБ дает более дешевый способ срывать отдельные атаки, но кинетические перехватчики остаются важной частью защиты.

Когда Freyja должна заработать

Украина также разрабатывает совместную с Европой систему ПВО Freyja. Первый перехват баллистической цели запланирован на середину 2027 года.

Украина завершила свою часть работы над совместным европейским проектом противоракетной обороны Freyja, сообщили в соцсетях компании Fire Point в конце октября. Именно они разрабатывают ракету для комплекса.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский заявил, что США поставляют Украине в среднем лишь 12 ракет для Patriot в месяц, тогда как потребность составляет около 150 ракет для перехвата баллистических целей.