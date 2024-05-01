Праздник 1 мая: что нельзя делать сегодня, чтобы счастье не сбежало из дома

Сегодня в Великую среду нельзя ругаться и рассказывать о своих сновидениях

Первый день мая 2024 года отмечен рядом важных праздников. Кроме того, что люди во всем мире празднуют День труда, у христиан восточного обряда — Великая среда. Православные и греко-католики проводят Страстную седмицу — последние дни Иисуса Христа на земле.

В этом году Великая среда приходится на 1 мая. В Евангелии описывается, что в этот день Христос напомнил апостолам, что скоро будет предан и распят. Именно в среду первосвященники, книжники и старейшины народа решили уничтожить Спасителя. Один из его двенадцати учеников, Иуда Искариот, согласился предать своего Учителя за тридцать сребреников.

Также сегодня вспоминают о грешнице, которая помазала Спасителя миром — благовонным маслом. В Евангелии от Луки рассказывается, как в доме фарисея, где остановился Христос, пришла женщина из города, плача и обливая Его ноги слезами, отирала их волосами и мазала миром. Фарисей решил, что если бы Христос был пророком, то знал бы, что эта женщина грешница. Но Иисус в ответ рассказал притчу о прощении грехов и простил женщине, объяснив, что она таким образом приготовила его к погребению.

Христиане продолжают придерживаться строгого Великого поста 2024. В Великую среду можно употреблять постный хлеб, свежие овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи и мед. Допускается потребление всей растительной пищи без тепловой обработки и растительного масла.

Завершаются сегодня покупки продуктов к Пасхе — для украшения праздничного стола, приготовления пасок и окрашивания яиц — все это к пасхальной корзине. Также в этот день можно провести уборку в доме.

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Традиции и приметы на 1 мая

В народе отмечается праздник — Еремеев день, в честь святого пророка Иеремия. 1 мая (14 мая по старому стилю) наши предки занимались пахотой и посевами. Иеремия считался защитником земледельческих трудов и домашнего скота.

Ясное и солнечное небо вело за собой такое же лето.

Облачность в этот день означала, что зима будет ранней и морозной.

Если вечером появилась роса, то ближайшие дни будут ясные.

Летающие комары – к скорому дождю.

Что нельзя делать 1 мая

Давать что-то взаймы — в будущем будете только отдавать.

Ссориться, ругаться с близкими, повышать голос на окружающих — счастье убежит из дома.

Ловить, покупать, есть рыбу – это сулит проблемы со здоровьем.

Решать любые финансовые вопросы — можно обречь себя на нищету.

Рассказывать о снах, которые приснились в ночь на 1 мая — плохие воплотятся жизнь, а хорошие не станут реальными.

Грустить, вспоминать о плохих событиях — в будущем ничего хорошего в вашей жизни уже не произойдет.

У кого именины 1 мая

В этот день именины празднуют Пафнутий, Ефим, Игнат, Макар, Тамара и Нина.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Сегодня мировое сообщество встречает Праздник Весны и Труда, День рождения почтовой марки, День лечебного массажа, День Глобальной Любви, День покатушек с ветром, День заплетающихся ног, День перезагрузки таблицы стилей CSS (CSS Reboot Day).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что май щедр на праздничные дни и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в последний весенний месяц.