Свято 1 травня: що не можна робити сьогодні, щоб щастя не втекло з дому

Сьогодні у Велику середу не можна лаятись і розповідати про свої сновидіння

Перший день травня 2024 року відзначений низкою важливих свят. Крім того, що люди у всьому світі святкують День праці, у християн східного обряду — Велика середа. Православні та греко-католики проводять Страсну седмицю — останні дні Ісуса Христа на землі.

Цього року Велика середа припадає на 1 травня. У Євангелії описується, що в цей день Христос нагадав апостолам, що скоро буде зраджений і розіп’ятий. Саме в середу первосвященники, книжники та старійшини народу вирішили знищити Спасителя. Один із його дванадцяти учнів, Юда Іскаріот, погодився зрадити свого Вчителя за тридцять срібняків.

Також сьогодні згадують про грішницю, яка помазала Спасителя миром — запашною олією. В Євангелії від Луки розповідається, як у домі фарисея, де зупинився Христос, прийшла жінка з міста, плачучи та обливаючи Його ноги сльозами, обтирала їх волоссям і мазала миром. Фарисей вирішив, що якби Христос був пророком, то знав би, що ця жінка грішниця. Але Ісус у відповідь розповів притчу про прощення гріхів і пробачив жінці, пояснивши, що вона таким чином приготувала його до поховання.

Християни продовжують дотримуватися суворого Великого посту 2024. У Велику середу можна вживати пісний хліб, свіжі овочі, фрукти, ягоди, сухофрукти, горіхи та мед. Допускається споживання всієї рослинної їжі без теплової обробки та олії.

Завершуються сьогодні покупки продуктів до Великодня — для прикрашання святкового столу, приготування пасок та фарбування яєць — все це до великоднього кошика. Також у цей день можна провести прибирання в оселі.

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Традиції та прикмети на 1 травня

У народі відзначається свято — Єреміїв день, на честь святого пророка Єремія. 1 травня (14 травня за старим стилем) наші пращури займалися оранкою та посівами. Єремія вважався захисником землеробських праць та худоби.

Ясне та сонячне небо вело за собою таке саме літо.

Хмарність у цей день означала, що зима буде ранньою та морозною.

Якщо увечері з’явилася роса, то найближчі дні будуть ясними.

Комарі, що літають – до швидкого дощу.

Що не можна робити 1 травня

Давати щось у борг — у майбутньому тільки віддаватимете.

Сваритися, лаятись із близькими, підвищувати голос на оточуючих — щастя втече з дому.

Ловити, купувати, їсти рибу – це обіцяє проблеми зі здоров’ям.

Розв'язувати будь-які фінансові питання — можна приректи себе на злидні.

Розповідати про сни, що наснилися в ніч на 1 травня — погані втіляться життя, а добрі не стануть реальними.

Сумувати, згадувати про погані події — у майбутньому нічого хорошого у вашому житті вже не станеться.

У кого іменини 1 травня

Цього дня іменини святкують Пафнутій, Юхим, Гнат, Макар, Тамара та Ніна.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Сьогодні світова спільнота зустрічає Свято Весни та Праці, День народження поштової марки, День лікувального масажу, День Глобального Кохання, День покатушок з вітром, День ніг, що заплітаються, День перезавантаження таблиці стилів CSS (CSS Reboot Day).

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