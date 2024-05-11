Праздник 11 мая: что можно и нельзя делать сегодня в Пасхальную субботу

Сегодня в церковный праздник нельзя пересчитывать деньги и жениться

Светлая Пасхальная Суббота — заключительный день радостной Светлой недели, которая идет сразу после Пасхи 2024. Наши предки верили, что Светлая неделя — время радости и отдыха.

После Пасхи, в течение всей этой недели, принято приветствовать друг друга словами "Христос Воскрес!", на что отвечают "Воистину Воскрес!". В субботу Светлой недели устраивали различные праздники и веселья, в том числе и игру "катание яиц": участники выстраивали свои окрашенные яйца на невысоком склоне, а затем одно из них пыталось сбить яйца остальных. Победитель забирал все яйца, которые были сбиты.

В церквях в этот день особо торжественно благословляли артос — святой хлеб, освященный в Пасхальную ночь, и раздавали его нуждающимся. Особое внимание уделялось больным. Считалось, что артос обладает целебными свойствами и может помочь в выздоровлении.

Традиции и приметы на 11 мая

11 мая (24 мая по старому стилю) православные верующие и греко-католики почитают святых Кирилла и Мефодия. В народе праздник известный как Мефодиев день или Мокрый день из-за гроз и сильных дождей. В этот день обычно отдыхают, наслаждаются временем в кругу семьи, устраивают праздники и занимаются мелкими делами.

Если на Мокия Мокрого солнечно, лето будет теплым.

Незабудки никнут к засухе и жаркой погоде.

Петухи позже обычного поют – к дождю.

Небо красное – впереди много пожаров.

Высокая радуга – к ветру, низкая предвещает ураган.

Дождь "говорит" о дождливом лете, а также о дождливой погоде в течение следующих 40 дней.

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Туман и багровый восход солнца – о грозовом лете.

Жаркая и сухая погода – о засушливом лете.

Что нельзя делать 11 мая

Выходить в поле — могут быть погублены все посевы.

Говорить возле водоемов — русалка унесет.

Подметать полы незамужним девушкам — с мусором можно вымести будущих женихов.

Начинать что-то новое – мечтам не суждено сбыться.

Совершать крупные траты – это может привести к нищете.

Пересчитывать деньги – к потере финансов и безденежью.

Признаваться в любви – к расставанию.

Играть свадьбу — брачный союз будет непрочным.

У кого именины 11 мая

В этот день именины празднуют Михаил, Иосиф, Никодим, Кирилл и Мефодий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

11 мая мировое сообщество отмечает Праздник желудка, Всемирный день осведомлённости об эгоизме (World Ego Awareness Day), День глаженых шнурков, День ожидания Мэри Поппинс. Ежегодно во вторую субботу мая встречают Всемирный день танца живота, День няни, Всемирный день справедливой торговли, Всемирный день мигрирующих птиц и Всемирный день тонизирующего вина "Бакфаст".

В США 11 сегодня отмечают День кекса "Хостесс", День стрельбы из лука, День стремления к устранению голода (Stamp Out Hunger Food Drive Day), День индейцев (American Indian Day), День матери-океана (Mother Ocean Day), Национальный день поезда (National Train Day), День пенного ролика для массажа (National Foam Rolling Day), День "Сумеречной зоны" (Twilight Zone Day). В Нидерландах — День велосипедиста и День мельника; в Монголии — День посадки деревьев; в Израиле — Праздник "Лаг ба-Омер" (Lag BaOmer).

Ранее "Телеграф" сообщал, что май принес с собой множество праздников, профессиональных и памятных дат. Впереди еще День матери и День вышиванки.