Праздник 5 мая: что нельзя делать сегодня на Пасху Христову 2024

Христос Воскрес! Сегодня в Украине празднуют светлый праздник Пасхи 2024 и День акушерки

Сегодня у христиан восточного обряда большой и торжественный праздник. В этом году 5 мая православные верующие и греко-католики после Великого поста встретили Светлое Христово Воскресение 2024. Отмечание Пасхи является наиболее длительным праздником. В течение 40 дней верующие радостно встречают друг друга фразой "Христос Воскрес!" — "Воистину Воскрес!".

День Воскресения Христова для христиан является периодом глубокой духовной радости. Христиане собираются на богослужения, чтобы прославить воскресшего Христа, и весь Пасхальный период отмечается "как один день". Церковные службы в течение всей недели повторяют ночное пасхальное богослужение.

Христианский праздник отмечает воскрешение Иисуса Христа после Его смерти на кресте, произошедшей в Страстную (Великую) пятницу. Это событие отмечается в третий день после казни, в воскресенье, что дало именно этому дню недели его современное название. Христиане каждое воскресенье в течение года собираются в храме для особенной молитвенной службы, часто называемой "малой Пасхой".

Традиции на Пасху 2024

В современном мире Христово Воскресение ассоциируется с ночной службой, праздничным крестным ходом, вкусными пасками, крашенными яйцами и звоном колоколов. Пасхальные обычаи, находящиеся в основе многовековых традиций, включают в себя важный ритуал освящения продуктов, предназначенных для пасхального застолья.

Для этого верующие несут пасхальные корзинки в храм на освящение. Паска является неотъемлемым атрибутом церемонии Светлого Воскресения. Кроме пасхального хлеба можно также приносить крашанки, масло, сыр, творог или творожную паску, разные мясные изделия, свечку, соль. Нежелательно приносить в храм алкоголь, исключением есть церковное вино — кагор.

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Народные приметы 5 мая

Если на Пасху будет солнечная погода, то можно ожидать хорошего урожая.

Птички перестали щебетать – ждите грозу и дождь.

На Пасху услышать стук дятла – к покупке собственного дома.

Непогода — будет хороший урожай хлеба.

Идет дождь с перерывами — погода ухудшится.

Звездная ночь на Пасху — куры будут хорошо нестись.

Если во время праздничного богослужения гаснет свеча – к унынию.

Что нельзя делать 5 мая

Тяжело работать физически, стирать, шить, убирать, вышивать.

Посещать кладбища и поминать умерших родственников. Это делается уже после Пасхи, в поминальные дни.

Выяснять отношения, ругаться, злословить, желать зла другим.

Выбрасывать продукты, освященные в церкви. Лучше отдать животным.

Гадать — это большой грех, не только в Христово Воскресение.

У кого именины 5 мая

В этот день именины празднуют Ирина, Яков и Адриан.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

5 мая в мире и в Украине отмечают такие события, как Международный день акушерки, Международный день борьбы за права инвалидов, Международный день принцесс (International Princess day), День Европы, Всемирный день общения, Всемирный день гигиены рук, Всемирный день лёгочной гипертензии и Хокку-день.

Ежегодно в первое воскресенье мая встречают Всемирный день веселья, День лимонада (Lemonade Day), Международный день осиротевших матерей (International Bereaved Mother`s Day), Международный день пермакультуры (International Permaculture Day, подход к проектированию окружающего пространства и система ведения сельского хозяйства).

Ранее "Телеграф" писал, что в ПЦУ рассказали, чего совсем необязательно делать на Пасху 2024. Есть традиции, которые не имеют ничего общего с христианскими обычаями.