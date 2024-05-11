Свято 11 травня: що можна і не можна робити сьогодні у Великодню суботу

Сьогодні у церковне свято не можна перераховувати гроші та одружуватися

Світла Пасхальна Субота — заключний день радісного Світлого тижня, який іде відразу після Великодня 2024. Наші пращури вірили, що Світлий тиждень — час радості та відпочинку.

Після Великодня протягом усього цього тижня заведено вітати один одного словами "Христос Воскрес!", на що відповідають "Воістину Воскрес!". У суботу Світлого тижня влаштовували різні свята та веселощі, у тому числі й гру "катання яєць": учасники шикували свої забарвлені яйця на невисокому схилі, а потім одне з них намагалося збити яйця інших. Переможець забирав усі яйця, які були збиті.

У церквах цього дня особливо урочисто благословляли артос — святий хліб, освячений у Великодню ніч, і роздавали нужденним. Особлива увага приділялася хворим. Вважалося, що артос має цілющі властивості та може допомогти в одужанні.

Традиції та прикмети на 11 травня

11 травня (24 травня за старим стилем) православні віряни та греко-католики шанують святих Кирила та Мефодія. У народі свято відоме як Мефодіїв день або Мокрий день через грози та сильні дощі. Цього дня зазвичай відпочивають, насолоджуються часом у родинному колі, влаштовують свята та займаються дрібними справами.

Якщо на Мокія Мокрого сонячно, то літо буде теплим.

Незабудки никнуть до посухи та спекотної погоди.

Півні пізніше звичайного співають – до дощу.

Небо червоне – попереду багато пожеж.

Висока веселка – до вітру, низька віщує ураган.

Дощ "говорить" про дощове літо, а також про дощову погоду протягом наступних 40 днів.

Фото: freepik

Туман і багряний схід сонця – про грозове літо.

Спекотна і суха погода – про посушливе літо.

Що не можна робити 11 травня

Виходити в поле — можуть бути погублені всі посіви.

Говорити біля водойм — русалка забере.

Підмітати підлогу незаміжнім дівчатам — зі сміттям можна вимести майбутніх наречених.

Починати щось нове – мріям не судилося здійснитися.

Здійснювати великі витрати — це може призвести до злиднів.

Перераховувати гроші – до втрати фінансів та безгрошів’я.

Освідчуватися у коханні – до розставання.

Грати весілля – шлюбний союз буде неміцним.

Хто має іменини 11 травня

Цього дня іменини святкують Михайло, Йосип, Никодим, Кирило та Мефодій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

11 травня світова спільнота відзначає Свято шлунка, Всесвітній день поінформованості про егоїзм (World Ego Awareness Day), День прасованих шнурків, День очікування Мері Поппінс. Щорічно у другу суботу травня зустрічають Всесвітній день танцю живота, День няні, Всесвітній день справедливої торгівлі, Всесвітній день мігруючих птахів та Всесвітній день тонізуючого вина "Бакфаст".

У США 11 сьогодні відзначають День кексу "Хостес", День стрільби з лука, День прагнення до усунення голоду (Stamp Out Hunger Food Drive Day), День індіанців (American Indian Day), День матері-океану (Mother Ocean Day), Національний день поїзда (National Train Day), День пінного ролика для масажу (National Foam Rolling Day), День "Сутінкової зони" (Twilight Zone Day). У Нідерландах — День велосипедиста та День мельника; у Монголії – День посадки дерев; в Ізраїлі — Свято "Лаг ба-Омер" (Lag BaOmer).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що травень приніс із собою безліч свят, професійних та пам’ятних дат. Попереду ще День матері та День вишиванки.