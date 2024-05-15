Какое сегодня, 15 мая, мая: что нельзя делать, чтобы не навлечь бед

В мире сегодня отмечают Международный день семьи

По церковному календарю сегодня, 15 мая, православные верующие и греко-католики вспоминают день памяти Пахомия Великого. В народном календаре — Пахом Теплый. В мире отмечается Международный день семьи.

Пахомий родился в Египте, в III веке. Когда ему было 20, его призвали в армию императора Константина. Новобранцев поселили в здании городской темницы. Местные христиане принесли им еду и накормили. Так Пахомий узнал, как они выполняют заповедь Божью о любви к ближним и проникся этим. Пахомий пообещал стать христианином, а впоследствии принял крещение и уединился.

Пахомий стал вести суровую подвижническую жизнь. Спустя 10 лет основал обитель, устав которого получил от ангела в образе монаха. Вокруг Пахомия собирались ученики, а впоследствии он создал еще 7 обителей, которыми сам руководил, будучи смиренным монахом. Господь наградил Пахомия даром чудотворения и исцеления болезней за праведную жизнь.

Приметы 15 мая:

если день на Пахома теплый – три следующих месяца будут такими же;

если на можжевельнике появились серьги — овес летом хорошо уродит;

зацветшая калина — можно сеять ячмень;

багряный восход солнца – летом ждите засуху;

Крестьяне в прежние времена в этот день следили за облаками. Поэтому встречали лето и начинали сеять позднюю пшеницу. Если в этот день услышали, как поет сорока, то семья будет богатой.

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Что нельзя делать 15 мая

Запрещено незамужним девушкам делиться с кем-то своими мечтами;

нельзя оставлять грязную посуду;

когда что-то приобретаете, не стоит брать сдачу;

запрещено ругаться, желать кому-то зла и завидовать;

не стоит сажать овощи – они не дадут урожая.

У кого именины 15 мая

В этот день именины празднуют Дмитрий, Макар, Пахом. У человека, родившегося 15 мая, есть талисман — оникс. Этот камень полон тайн и является покровителем только сильных и волевых людей.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Ежегодно мировое сообщество отмечает Международный день семьи, Международный день защиты климата, Национальный праздник Парагвай, в Австрии День Независимости, День учителя в Колумбии, Мексике, Южной Корее.

Ранее Телеграф рассказывал, что в мае много праздников и памятных дат. Впереди День Киева (26 мая) и День славянской письменности и культуры (24 мая).