Яке сьогодні, 15 травня, травня: що не можна робити, щоб не накликати лиха

У світі сьогодні відзначають Міжнародний день сім'ї

За церковним календарем сьогодні, 15 травня, православні віряни та греко-католики згадують день пам’яті Пахомія Великого. У народному календарі — Пахом Теплий. У світі відзначають Міжнародний день сім'ї.

Пахомій народився в Єгипті, у III столітті. Коли йому було 20, його призвали до війська імператора Костянтина. Новобранців поселили у будівлю міської темниці. Місцеві християни принесли їм їжу і нагодували. Так Пахомій дізнався, як вони виконують заповідь Божу про любов до ближніх і пройнявся цим. Пахомій пообіцяв стати християнином, а згодом прийняв хрещення і усамітнився.

Пахомій став вести суворе подвижницьке життя. Через 10 років заснував обитель, статут якого отримав від ангела в образі ченця. Навкого Пахомія збиралися учні, а згодом він створив ще 7 обителей, якими сам керував, бувши смиренним ченцем. Господь нагородив Пахомія даром чудотворення і зцілення хвороб за прведне життя.

Прикмети 15 травня:

якщо день на Пахома теплий — три наступні місяці будуть такими ж;

якщо на ялівці з’явилися сережки — овес влітку гарно вродить;

зацвіла калина — можна сіяти ячмінь;

багряний схід сонця — влітку чекайте на засуху;

Селяни в давнину називали цей день Пахомом Теплим, оскільки вже встановлювалася літня погода. Тому зустрічали літо і починали сіяти пізню пшеницю. Існувало також повір’я, якщо в цей день почули, як співає сорока, родина буде заможною.

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Що не можна робити 15 травня

Заборонено незаміжнім дівчатам ділитися з кимось своїми мріями;

не можна залишати брудний посуд;

коли щось купуєте, не варто брати решту;

заборонено лаятися, бажати комусь зла і заздрити;

не варто садити овочі — вони не дадуть урожаю.

У кого іменини 15 травня

Цього дня іменини святкують Дмитро, Макар, Пахом. Людина, яка народилася 15 травня, має талісман — онікс. Цей камінь сповнений таємниць і є покровителем лише сильних та вольових людей.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Щорічно світова спільнота відзначає Міжнародний день сім’ї, Міжнародний день захисту клімату, Національне свято Республіки Парагвай, в Австрії День Незалежності, День вчителя у Колумбії, Мексиці, Південній Кореї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у травні багато свят і пам’ятних дат. Попереду День Києва (26 травня) і День слов’янської писемності та культури (24 травня).