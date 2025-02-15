Букет за 67 тысяч: тиктокер Машуковский поразил любимого роскошным подарком (видео)
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На День влюбленных блоггер решил устроить жениху сюрприз
Украинский TikTok-блогер Олег Машуковский решил сделать День влюбленных по-настоящему особенным для своего жениха Даниила. Он подготовил роскошный подарок, которым сразу же похвастался в сети.
На видео, опубликованном в Instagram, блоггер подарил своему любимому букет из 151 красной розы. По данным Telegram-канала "Труха", стоимость такого презента составила 67 тысяч гривен. Кроме того, Машуковский украсил дом воздушными шарами в форме сердец и рассыпал лепестки роз по всему дому.
Подарок вызвал оживленную дискуссию среди подписчиков блоггера. Некоторые пользователи увлекаются Машуковским и считают его идеальным примером романтического мужчины:
- "Он для своего парня делает больше, чем большинство мужчин для своих жен"
- "Как приятно видеть пару, где есть любовь, дружба и уважение"
- "Все же могут мужчины делать романтические сюрпризы"
Однако нашлись и те, кто отнесся к такому проявлению чувств скептически:
- "Это все хорошо, но такие роскоши нужно делать для девушек"
- "Ну, все хорошо, если не учитывать то, что вы геи"
- "Мужик является мужиком"
Напомним, о своих отношениях тик-токер рассказал в июне 2023 года, когда официально представил своего бойфренда Даниила подписчикам. Его любимый звездный визажист, который в соцсетях известен под ником the_dark_dany.