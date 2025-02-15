Букет за 67 тысяч: тиктокер Машуковский поразил любимого роскошным подарком (видео)

На День влюбленных блоггер решил устроить жениху сюрприз

Украинский TikTok-блогер Олег Машуковский решил сделать День влюбленных по-настоящему особенным для своего жениха Даниила. Он подготовил роскошный подарок, которым сразу же похвастался в сети.

На видео, опубликованном в Instagram, блоггер подарил своему любимому букет из 151 красной розы. По данным Telegram-канала "Труха", стоимость такого презента составила 67 тысяч гривен. Кроме того, Машуковский украсил дом воздушными шарами в форме сердец и рассыпал лепестки роз по всему дому.

Подарок вызвал оживленную дискуссию среди подписчиков блоггера. Некоторые пользователи увлекаются Машуковским и считают его идеальным примером романтического мужчины:

"Он для своего парня делает больше, чем большинство мужчин для своих жен"

"Как приятно видеть пару, где есть любовь, дружба и уважение"

"Все же могут мужчины делать романтические сюрпризы"

Однако нашлись и те, кто отнесся к такому проявлению чувств скептически:

"Это все хорошо, но такие роскоши нужно делать для девушек"

"Ну, все хорошо, если не учитывать то, что вы геи"

"Мужик является мужиком"

Напомним, о своих отношениях тик-токер рассказал в июне 2023 года, когда официально представил своего бойфренда Даниила подписчикам. Его любимый звездный визажист, который в соцсетях известен под ником the_dark_dany.