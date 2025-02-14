Любовь во время войны: как Киев отмечает День святого Валентина (фото)

Люди отмечают праздник, несмотря на войну

В пятницу, 14 февраля, в Украине отмечают День святого Валентина, или День всех влюбленных. Несмотря на российскую военную агрессию, жители Киева и ряда других городов страны стараются отметить этот праздник.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов запечатлел на камеру атмосферу праздника в столице Украины. Люди гуляют по Киеву, встречаются, покупают друг другу цветы и подарки, ходят в кафе, кинотеатры и прочие заведения. И даже угроза российских ракетных и дроновых атак многих не пугает.

Также на улицах Киева встречались молодые люди с нарисованными на лицах сердечках.

По улицам столицы ходят не только гражданские — многие военные тоже отмечают это праздник со своими "вторыми половинками". Среди них немало тех, кто защищал и защищает нашу страну от российских оккупантов. Некоторые получили ранения на фронте и приехали на лечение или в отпуск.

Также на улицах можно увидеть бабушек, торгующих цветами.

Кафе, рестораны и прочие заведения отдыха украшены в честь сегодняшнего праздника шарами и прочим декором в виде сердец.

Не забывают украинцы помянуть в этот день тех, кто не вернулся с российско-украинской войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить о любви на украинском языке. Многие украинцы до сих пор используют некорректные языковые конструкции, заимствованные из русского языка, такие как "признаваться" или "признаваться" в любви.