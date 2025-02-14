Фото реальных людей и звезды. Как выглядели "валентинки" в СССР (фото)

Очень часто "валентинки" делали собственными руками

Праздник 14 февраля — День святого Валентина отмечают в мире не одно десятилетие, но в календаре СССР он отсутствовал. Тем не менее, в этот день было принято дарить подарки.

"Телеграф" рассказывает, какие в советское время существовали "валентинки". Первые упоминания появились в Советском Союзе в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда появились соответствующие журналы, книги и фильмы.

Часто "валентинки" делали своими собственными руками.

На "валентинках" нередко изображали влюбленных людей, а сами фото были подписаны соответствующими пожеланиями. Это могли быть стихи, а могла быть и проза.

Кроме того, фото любимого человека можно было разместить и на оригинальных самодельных шкатулках. Иногда на фото могли поместить розочку и звездочку — элемент символики СССР.

Несмотря на то, что популярность праздника стала расти ближе к концу существования Советского Союза, в сети есть фотография изделия (вероятно, деревянной шкатулки), датированная, вероятно, 1936 годом.

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