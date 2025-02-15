Букет за 67 тисяч: тіктокер Машуковський вразив коханого розкішним подарунком (відео)
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На День закоханих блогер вирішив влаштувати нареченому сюрприз
Український TikTok-блогер Олег Машуковський вирішив зробити День закоханих по-справжньому особливим для свого нареченого Данила. Він підготував розкішний подарунок, яким одразу ж похизувався в мережі.
На відео, опублікованому в Instagram, блогер подарував своєму коханому букет із 151 червоної троянди. За даними Telegram-каналу "Труха", вартість такого презенту склала 67 тисяч гривень. Крім того, Машуковський прикрасив будинок повітряними кульками у формі сердець та розсипав пелюстки троянд по всій оселі.
Подарунок викликав жваву дискусію серед підписників блогера. Деякі користувачі захоплюються Машуковським і вважають його ідеальним прикладом романтичного чоловіка:
- "Він для свого хлопця робить більше, ніж більшість чоловіків для своїх дружин"
- "Як приємно бачити пару, де є любов, дружба і повага"
- "Все ж таки можуть чоловіки робити романтичні сюрпризи"
Проте знайшлися й ті, хто поставився до такого прояву почуттів скептично:
- "Це все добре, але такі розкоші треба робити для дівчат"
- "Ну, все добре. якщо не враховувати те, що ви геї"
- "Мужик є мужиком"
Нагадаємо, про свої стосунки тіктокер розповів у червні 2023 року, коли офіційно представив свого бойфренда Данила підписникам. Його коханий – зірковий візажист, який у соцмережах відомий під ніком the_dark_dany.