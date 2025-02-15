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Букет за 67 тисяч: тіктокер Машуковський вразив коханого розкішним подарунком (відео)

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
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Автор
Олег Машуковський разом з нареченим Новина оновлена 15 лютого 2025, 00:08
Олег Машуковський разом з нареченим. Фото Колаж "Телеграф"

На День закоханих блогер вирішив влаштувати нареченому сюрприз

Український TikTok-блогер Олег Машуковський вирішив зробити День закоханих по-справжньому особливим для свого нареченого Данила. Він підготував розкішний подарунок, яким одразу ж похизувався в мережі.

На відео, опублікованому в Instagram, блогер подарував своєму коханому букет із 151 червоної троянди. За даними Telegram-каналу "Труха", вартість такого презенту склала 67 тисяч гривень. Крім того, Машуковський прикрасив будинок повітряними кульками у формі сердець та розсипав пелюстки троянд по всій оселі.

Подарунок викликав жваву дискусію серед підписників блогера. Деякі користувачі захоплюються Машуковським і вважають його ідеальним прикладом романтичного чоловіка:

  • "Він для свого хлопця робить більше, ніж більшість чоловіків для своїх дружин"
  • "Як приємно бачити пару, де є любов, дружба і повага"
  • "Все ж таки можуть чоловіки робити романтичні сюрпризи"

Проте знайшлися й ті, хто поставився до такого прояву почуттів скептично:

  • "Це все добре, але такі розкоші треба робити для дівчат"
  • "Ну, все добре. якщо не враховувати те, що ви геї"
  • "Мужик є мужиком"

Нагадаємо, про свої стосунки тіктокер розповів у червні 2023 року, коли офіційно представив свого бойфренда Данила підписникам. Його коханий – зірковий візажист, який у соцмережах відомий під ніком the_dark_dany.

Теги:
#Подарунок #Букет #Блогери