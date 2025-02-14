"Богиня любви": жена футболиста сборной Украины удивила нарядом на День святого Валентина (фото)
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Жена футболиста работает моделью
Дарья Савина, жена центрального защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря, подготовила шикарный лук на День святого Валентина. Накануне за "Шахтер" дебютировал звездный новичок.
Соответствующие снимки Дарья разместила на своей странице в Instagram. Савина, которая работает ведущей и журналистом в "Шахтере", надела черное-красное платье с вырезанным сердцем в зоне правого бедра.
"Любовь правит миром", — подписала фото Дарья.
"Богиня любви", "Невероятная", "Королева", "Огонь", "Красотка", — пользователи засыпали Савину комплиментами.
Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Бондарь в 5 матчах из 6 попадал в заявку на игру, но оставался на скамейке запасных. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.
По итогам восьми туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков и не сумел попасть в топ-24, покинув еврокубки. Бондарь отыграл во всех 8 матчах Горняков в текущем розыгрыше ЛЧ.