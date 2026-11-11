Дожди не будут прекращаться? Может ли Украину накрыть волна непогоды из-за супер-Эль-Ниньо

Эль-Ниньо – теплая фаза колебаний температуры поверхностных вод в тропической части Тихого океана

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Эль-Ниньо меняет глобальную атмосферную циркуляцию, однако количество осадков в Украине зависит от нескольких факторов. Для локальных паводков решающими становятся сила дождя, движение циклонов, рельеф и состояние почвы.

Авторы исследования, опубликованного в Geophysical Research Letters, установили, что чрезвычайно влажную позднюю осень 2023 года в Восточной Европе повлекло прежде всего потепление тропической и субтропической частей Северной Атлантики. Эль-Ниньо и Индийский океан повлияли на этот эпизод значительно слабее.

Как Эль-Ниньо влияет на европейские дожди

Эль-Ниньо – теплая фаза колебаний температуры поверхностных вод в тропической части Тихого океана. Из-за атмосферных связей на больших расстояниях оно изменяет распределение давления и воздушных потоков. В Европу это влияние доходит косвенно, а его проявления зависят от сезона и региона. Даже очень сильный эпизод – супер-Эль-Ниньо – сам по себе не определяет, сколько осадков выпадет в отдельной стране.

Эль-Ниньо – что это? Инфографика: "Телеграф"/ИИ

В случае, описанном исследователями, теплая Северная Атлантика способствовала появлению области пониженного давления над океаном и Европой. Из-за изменения циркуляции влага активнее двигалась к востоку, создавая условия для обильных осадков. На погоду в Украине влияет, где проходят циклоны и атмосферные фронты и как долго они задерживаются над определенной территорией.

Почему после засухи приходят интенсивные ливни

Длительная засуха не мешает короткому сильному ливню. Устойчивый антициклон надолго ограничивает образование дождевых облаков, но с появлением влажного воздуха и атмосферного фронта погода может резко измениться. Потепление усиливает испарение, а более теплый воздух способен удерживать больше водяных паров. Если влаги поступает достаточно, то ее запаса может хватить для интенсивных осадков.

Но вода после сильного ливня не всегда успевает просочиться в землю. Когда дождь идет интенсивнее, чем почва может впитывать воду, она быстро стекает по поверхности. Уплотненная или покрытая коркой пересохшая земля усиливает этот эффект. Поэтому даже после периода с дефицитом осадков возникает риск внезапного подтопления.

Если земля не успевает впитывать ливневую воду, поверхностный сток быстро накапливается в низовьях.

Где в Украине ливни создают риск паводков

В Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье риск усиливает рельеф. Влажный воздух поднимается по горным склонам, охлаждается и образует осадки. Вода быстро собирается в ручьях и реках. Сильные или повторные дожди над водосбором могут быстро поднять уровень воды. Особенно опасны такие условия, когда почва уже насыщена влагой.

Центральные и южные регионы также страдают от ливневых подтоплений. Здесь имеют значение сила локального ливня, низины, застройка и пропускная способность водоотвода. Короткий интенсивный дождь может затопить улицы и подземные помещения даже если большая река не выходит из берегов. Риск зависит от конкретной погоды и состояния территории.

Когда тепло и влага способствуют грозам, граду и шквалам.

Для мощных гроз нужны влажная, неустойчивая атмосфера и поднимающий воздух толчок – например, фронт или нагрев земной поверхности. Влажный воздух поднимается и охлаждается, водяной пар конденсируется – так развивается грозовое облако. Самая высокая температура не повлечет за собой такого развития, если не хватает влаги и восходящих движений.

Сильные восходящие потоки в облаке удерживают частицы льда и помогают им расти, создавая условия для града. Холодный воздух опускается из грозового облака и растекается у земли – так возникают шквалы. Если с высотой изменяются скорость и направление ветра, грозы могут объединяться в более устойчивые системы. Они способны приносить более продолжительные или повторные ливни над одной местностью.

Что в итоге ждет Украину

Супер-Эль-Ниньо может стать дополнительным фактором климатической нестабильности. Европейские сезонные прогнозы показывают, что в значительной части континента повышена вероятность более влажной зимы 2026–2027 годов.

Но говорить о неизбежных наводнениях в Украине пока рано. Эль-Ниньо не позволяет точно предсказать, где и когда пройдут сильные дожди. Для этого нужно учитывать региональные прогнозы, состояние атмосферы, влажность почвы и другие климатические процессы.

Главный риск связан не столько с постоянным ростом количества осадков, сколько с их неравномерным распределением. Продолжительные засушливые периоды могут сменяться короткими эпизодами интенсивных дождей, создавая угрозу локальных подтоплений.

Как сообщал "Телеграф", в Украине ожидалась сухая погода с 15 по 18 ноября, а после аномального потепления должно было прийти похолодание — в прогнозе погоды. Этот прогноз иллюстрирует, насколько изменчивыми могут быть краткосрочные условия, но сам по себе не доказывает, что ливни в Украине влечет за собой Эль-Ниньо.