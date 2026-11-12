Ученые видят собак, которые выжили: какую часть истории Чернобыля скрывает их ДНК

У станции и в соседнем городе сформировались генетически отличающиеся группы животных

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ДНК нынешних чернобыльских собак хранит историю тех линий, которые выжили и оставили потомство. Животные, погибшие без потомков и сохраненных образцов, выпадают из такого анализа. Поэтому генетический портрет живой популяции не отражает всех последствий жизни в загрязненной зоне.

Авторы научной статьи, доступной в PubMed, подчеркивают необходимость сочетать генетические исследования чернобыльских собак с наблюдением за их здоровьем и продолжительностью жизни. В зоне до сих пор живут несколько сотен идентифицированных животных, а имеющийся архив содержит образцы примерно 400 собак, в том числе родителей с потомством и особей, обследованных повторно.

Как гибель животных меняет генофонд

После аварии 1986 года и эвакуации людей Министерство внутренних дел Украины организовало отстрел оставленных домашних животных, чтобы предотвратить распространение радиоактивного загрязнения. Эту историю описывают авторы генетического исследования 302 собак, кровь которых собирали в 2017–2019 годах во время оказания ветеринарной помощи. Часть собак, согласно историческим свидетельствам, избежала отстрела, а позднее животных кормили ликвидаторы.

Синяя собака в Чернобыле. Фото сделано в 2025

Резкое сокращение численности создает так называемое бутылочное горлышко: следующие поколения наследуют генетические варианты ограниченного круга выживших предков. Часть разнообразия утрачивается случайно. Сам факт сохранения определенного варианта ДНК у потомков еще не доказывает, что именно он обеспечил выживание.

Отбор работает иначе: если наследственная особенность повышает шансы дожить до размножения и оставить потомство, с поколениями она становится более распространенной. Но современная выборка уже прошла этот фильтр. В ней нет отдельной группы всех животных, которые не пережили прежние условия, – это классическая проблема смещения выживших.

Синяя собака в Чернобыле. Фото сделано в 2025

Что генетики нашли возле ЧАЭС

В отдельной работе с образцами 116 собак ученые обнаружили 391 участок генома с отклонениями, которые рассматривали как сигналы направленного отбора, и определили 52 гена-кандидата. Среди их функций – восстановление ДНК, контроль клеточного цикла, реакция на излучение и иммунный ответ. Исследователи сравнивали собак возле станции и в городе Чернобыле, разделенных примерно 16 километрами.

Такие сигналы указывают, где искать биологически важные различия, но сами по себе не устанавливают защиту от рака. На генетическую структуру также влияют происхождение животных, близкородственные скрещивания, переселение и случайные изменения частот генетических вариантов. В более новой научной оценке авторы отмечают, что имеющиеся данные не подтверждают радиационно обусловленные мутации как движущую силу различий между группами.

Почему важно знать, сколько прожила каждая собака

Продолжительность жизни влияет и на состав выборки, и на то, какие болезни в ней выявят. При прочих равных условиях долгожитель имеет больше шансов попасть на повторное обследование. В то же время для развития части опухолей нужно время: смерть по другой причине прерывает наблюдение до их появления. Отсутствие выявленного рака у такого животного не является доказательством наследственной устойчивости.

Смерть до размножения и после него тоже имеет разные генетические последствия. В первом случае особь не передает свои варианты ДНК следующему поколению. Во втором они уже остаются в потомстве, даже если позднее у родителей развивается тяжелая болезнь. Поэтому успешное размножение не равнозначно долгой здоровой жизни.

Авторы более поздней работы предлагают собирать образцы во время ветеринарных осмотров, связывать их с течением болезней и возрастом смерти, а также сохранять ткани после естественной гибели или эвтаназии по медицинским показаниям. С 2017 года гуманная программа стерилизации, проведенная в сотрудничестве с украинскими властями, охватила почти все устоявшиеся группы. Наблюдение за живыми собаками остается доступным способом исследования, а изучение передачи изменений через новые поколения требует популяции, которая размножается.

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