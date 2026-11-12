"Муза крокодила": что известно о девушке скандального чиновника из Киевской области

В соцсетях нашли совместные фото предпринимателя с Анжеликой, которая демонстрировала путешествия и дорогой отдых

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Поездки в Мексику и французские горы, дорогие автомобили на фото и перелеты с черной икрой – в сети нашли девушку бизнесмена Владислава Соколова, фигуранта расследования о возможном хищении средств на защитные сооружения энергообъектов Киевской области. Она называет себя Анжелика Александровна и в соцсетях показывала совместный отдых с ним за границей.

На страницу Анжелики в сети обратила внимание журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева. "А вот и муза крокодила. А вы сидите без света и троллейбусов", – написала она.

Что Анжелика рассказывает о себе

В Instagram женщина ведет страницу angeli_a_volte_diavoli_ и называет себя Анжеликой Александровной. В описании профиля указаны спорт, энергия и путешествия, а также "триединство: дух, душа, тело".

Анжелика сочетала в блоге духовные практики и роскошные путешествия

Анжелика представляется автором и ведущей блог-проекта Angelic Soul Alchemy, посвященного духовным практикам, работе с энергией и личному развитию. Себя она позиционирует как проводницу к истинному "Я". Ее русскоязычный аккаунт уже закрыт.

Совместные путешествия и "высокие стандарты"

Среди сохраненных историй в профиле – отдых на Бали, в Дубае, Италии и на Маврикии. Совместная публикация с Соколовым из мексиканского Тулума датирована 1 февраля 2023 года: пара обнимается в бассейне на фоне тропической зелени.

"Почитать своего мужчину как бога может только богиня", – написала Анжелика под совместным фото с Соколовым.

Совместный отдых с Соколовым Анжелика показывала еще в феврале 2023 года

Другое совместное фото сохранилось в истории за 30 января 2024 года. На нем Анжелика и Соколов сидят на террасе на фоне заснеженных Французских Альп. В одной из подписей к отдыху в горах она объясняла, что поехала в холод ради того, чтобы мужчина ее согревал.

Анжелика объясняла, что поехала в холод, чтобы мужчина ее согревал

В январе 2024 года пара отдыхала во французских горах

Отдельно Анжелика показывала перелеты с черной икрой и бокалом шампанского. Такую публикацию она сопроводила словами о собственных требованиях к жизни: "Высокие стандарты оберегают тебя от низкопробных событий", – написала Анжелика.

Рассказ о высоких стандартах Анжелика дополнила кадром с черной икрой

Дело о 20,8 млн грн и пентхаус с крокодилом

Владислав Соколов – бизнесмен из Днепра, который стал фигурантом расследования о хищении средств на защитных сооружениях энергообъектов Киевщины. По предварительным подсчетам следствия, завышение стоимости материалов могло достигать 20,8 млн грн. Во время обысков следователи увидели многоуровневый пентхаус с позолотой, мраморными колоннами, крытым бассейном, террариумом с настоящим крокодилом и Rolls-Royce.

Соколов демонстрировал роскошные перелеты в соцсетях

Бизнесмена связывают с компаниями "Сталь Плюс" и "ТД Тризуб", которые поставляли металлопродукцию подрядчикам на строительстве защиты энергообъектов. Общая стоимость 25 государственных строительных контрактов составляет 1,89 млрд грн. По версии следствия, реальный контроль над предприятиями может принадлежать Соколову.

16 октября Соколов на заседании временной следственной комиссии парламента отрицал причастность к проектам по защите энергетических объектов. Вместе с тем он попросил оплатить поставленную продукцию.

Как сообщал "Телеграф", заместительница руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук призвала киевлян готовиться к сложной зиме из-за повреждения инфраструктуры. Она отметила, что инфраструктуру уже не удается ремонтировать так, как прошлой зимой.