"Запасайтесь водой и всем, чем можете": у Зеленского озвучили прогноз на зиму после переговоров в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби не приведут к победе Украины, считает топ-чиновница

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук призвала киевлян готовиться к сложным зимним условиям. Кроме того, она затронула тему встречи в ОАЭ.

Соответствующие заявления Верещук сделала со сцены форума "Всеохопна оборона", передает корреспондент "Телеграфа". По ее словам, восстанавливать поврежденные объекты уже не получается так, как прошлой зимой.

"Эта зима будет точно тяжелой, потому что инфраструктура из-за прицельной работы врага по ней, к сожалению, уже не поддается ремонту так, как даже прошлой зимой, и мы это прекрасно понимаем. Будет ли киевлянам тяжело? Да, будет тяжело, но нам нужно готовиться", – сказала Ирина Верещук.

Говоря о переговорах в Абу-Даби, Верещук выразила мнение, что они не приведут к победе Украины. Она объяснила свою оценку наращиванием военного потенциала России.

"Я смотрю реальности в глаза. Россия наращивает свой военный потенциал: увеличивает производство дронов, у них будет все больше ракет. Почему мы должны говорить о том, что они готовятся к миру? Откуда у нас это представление? Потому что кто-то сказал по телевизору или в Америке кто-то хочет это так показать? Реальность другая", – заявила Верещук.

"Поэтому запасаемся водой, запасаемся, чем можем, смотрим себе под ноги, стараемся помочь тем, кто одинок. Мы в 2022 году все это делали", – подытожила чиновница.

Как сообщал "Телеграф", спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф после переговоров в Абу-Даби должны отправиться в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Эта встреча станет юбилейной для одного из представителей Дональда Трампа.