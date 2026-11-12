Целились в "Эпицентр"? Что известно об атаке России на Киев

Информации о пострадавших не было

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В ночь на 12 ноября Россия атаковала Киев и область. Мониторы писали о попытке уничтожить "Эпицентр".

Как сообщали Воздушные Силы Украины, столицу атаковали баллистикой и дронами. Информация о пострадавших не поступала.

"Одной из ракет целили в район "Эпицентра" на Оболони", — пишут мониторы.

Также они добавляют, что, по меньшей мере, 2 ракеты (вероятно КН-23) упали в районе Кагарлыка и Белой Церкви, а еще одна ракета Искандер-М упала в районе Ирпеня и Бучи. Баллистика на столицу летела из Воронежа.

Взрывы в области и Киеве звучали практически всю ночь. Мониторинговые сообщества писали, что враг, вероятнее всего, применяет ракеты Циркон и других типов. Заметим, что официально попытку России ударить по "Эпицентру" не подтверждали.

Однако 11 ноября россияне уже уничтожили один из гипермаркетов Украины. Был атакован "Эпицентр" в Кропивницком. Здание выгорело дотла, было двое пострадавших. Предварительно – это охранники гипермаркета.

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Уже ночью после завершения встречи россияне ударили по столице дронами и баллистикой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Россия ударила по вокзалу в Днепре. Было попадание в поезд.