Пьяный водитель-дальнобойщик угрожал патрульным гранатой (видео)

Злоумышленнику грозит суд

На трассе "Киев — Чоп" водитель грузового автомобиля начал угрожать патрульным полицейским гранатой. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал вернуть ему документы.

Предварительно, граната оказалась учебной, однако ее направили на проведение экспертизы. Об этом сообщили в пресс-слжубе Патрульной полиции Украины.

"Около 3 часов ночи на трассе М-06 "Киев — Чоп" гражданка сообщила, что стала очевидицей опасных маневров грузовика, которые создавали аварийные ситуации. Полицейские догнали транспортное средство во Львовской области", — говорится в сообщении.

У 34-летнего водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения — устройство "Драгер" показало 1,73 промилле. На 34-летнего мужчину патрульные составили протокол.

"После сообщения об отстранении от управления и изъятия водительского удостоверения мужчина открыл дверь служебного авто, угрожая гранатой, и требовал возвращения документов. Патрульные воспользовались моментом, выбежали из авто и приказали положить предмет на землю. Впоследствии мужчина вставил чеку обратно, после чего его задержали", — сообщили в пресс-сслужбе Патрульной полиции.

Предварительно, граната оказалась учебной, однако ее направили на проведение экспертизы. По дпнному факту начато уголовное. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, во Львовской области мужчина угрожал взорвать суд гранатой, если тот не вынесет решение в его пользу. Во Львовской области задержали мужчину, который мог совершить серьезное преступление.

Сотрудники Службы судебной охраны Львовщины сразу сообщили об инциденте в полицию и вызвали следственно-оперативную группу.

Мужчину, который угрожал взорвать суд, задержали. Им оказался 37-летний местный житель. В настоящее время идет расследование.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Днепропетровщине мужчина взорвал себя, чтобы не попасть в тюрьму. В результате взрыва он погиб.