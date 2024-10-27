П'яний водій-далекобійник погрожував патрульним гранатою (відео)

Зловмиснику загрожує суд

На трасі "Київ-Чоп" водій вантажного автомобіля почав загрожувати патрульним поліцейським гранатою. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та вимагав повернути йому документи.

Попередньо граната виявилася навчальною, проте її направили на проведення експертизи. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції України.

"Близько 3 години ночі на трасі М-06 "Київ — Чоп" громадянка повідомила, що стала очевидцем небезпечних маневрів вантажівки, які створювали аварійні ситуації. Поліцейські наздогнали транспортний засіб у Львівській області", — йдеться у повідомленні.

У 34-річного водія було виявлено ознаки алкогольного сп’яніння — пристрій "Драгер" показав 1,73 проміле. На 34-річного чоловіка патрульні склали протокол.

"Після повідомлення про усунення від управління та вилучення посвідчення водія чоловік відкрив двері службового авто, погрожуючи гранатою, і вимагав повернення документів. Патрульні скористалися моментом, вибігли з авто і наказали покласти предмет на землю. Згодом чоловік вставив чеку назад, після чого", – повідомили у прес-службі Патрульної поліції.

Попередньо граната виявилася навчальною, проте її направили на проведення експертизи. За фактом почато кримінальну. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до двох років.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік погрожував підірвати суд гранатою, якщо той не винесе рішення на його користь. На Львівщині затримали чоловіка, який міг скоїти серйозний злочин.

Співробітники Служби судової охорони Львівщини одразу повідомили про інцидент у поліцію та викликали слідчо-оперативну групу.

Чоловіка, який загрожував підірвати суд, затримали. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець. Наразі триває розслідування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Дніпропетровщині чоловік підірвав себе, щоб не потрапити до в’язниці. Внаслідок вибуху він загинув.