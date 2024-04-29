Во Львовской области мужчина угрожал взорвать суд гранатой: все подробности

Подозреваемого задержали правоохранители

Угрожал взорвать суд гранатой, если тот не вынесет решение в его пользу. Во Львовской области задержали мужчину, который мог совершить серьезное преступление. Напомним, в прошлом году в сельсовете в Закарпатье взорвали три гранаты. Тогда пострадали десятки человек.

Об этом сообщает Территориальное управление Службы судебной охраны во Львовской области. Отмечается, что инцидент произошел в городе Стрый сегодня, 29 апреля.

"Около одиннадцати часов, в 60 метрах от здания суда, мужчина в автомобиле, достал предмет похожий на гранату и начал угрожать, что если не будет судебного решения в его пользу, то он взорвет помещение суда. После чего сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Сотрудники Службы судебной охраны Львовщины сразу сообщили об инциденте в полицию и вызвали следственно-оперативную группу.

Мужчину, который угрожал взорвать суд, задержали. Им оказался 37-летний местный житель. В настоящее время идет расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как на Днепропетровщине мужчина взорвал себя, чтобы не попасть в тюрьму. В результате взрыва он погиб.