Издевался и обмазал голову мальчику фекалиями: за поведение сына наказали мать

Вину сына она не признала

Мать парня, которого обвиняют в издевательствах над малолетним ребенком, признали виновной в ненадлежащем воспитании. Сын обвиняемой ударил одного ребенка, а голову другого обмазал фекалиями. Такое решение было принято судом во Львове.

Об этом говорится в постановлении в Едином государственном реестре, сообщает LVIV.MEDIA. Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Червоной Калины во Львове.

По материалам дела, малолетний сын Виктории Ч. вечером 15 сентября несколько раз ударил по голове ребенка. К тому же он обмазал голову еще одного мальчика фекалиями.

"Нанес удары в область головы малолетнего, что могло угрожать его жизни и здоровью... унижал честь и достоинство малолетнего, а именно обмазал его голову фекалиями", — говорится в постановлении.

Во время суда мать Виктория Ч. отрицала причастность сына к обоим случаям. Она подчеркнула, что уже провела с ним воспитательную беседу.

Однако суд признал женщину виновной, изучив материалы дела. Ей сделали устное предупреждение. Также обвиняемая должна оплатить 606 грн судебного сбора. Постановление можно обжаловать, подав апелляцию.

Заметим, что малолетними называют детей, еще не достигших 14-летнего возраста. Несовершеннолетние же это дети от 14 до 18 лет. Несовершеннолетнее лицо по статье 1179 ГК Украины отвечает за причиненный им ущерб на самостоятельно общих основаниях, за малолетних отвечают родители.

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