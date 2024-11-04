Во Львове от отравления грибами умер малолетний ребенок: его не спасла пересадка печени

Полиция уже расследует дело

Во Львове умерла двухлетняя девочка из Тернопольской области, отравившаяся бледной поганкой. Это произошло 2 ноября во львовской детской больнице святого Николая.

Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на источники в больнице и полиции Тернопольщины. Отмечается, что ребенку было всего 2 года и 8 месяцев.

Львовская больница пыталась спасти пациентку. Девочке срочно нашли донора и пересадили ей печень, однако это не помогло.

Как рассказал спикер полиции Тернопольщины Сергей Крета, дело относительно этого случая пока не будут переквалифицировать. Он пояснил, что уголовное производство открыли по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Девочка попала в больницу в тяжелом состоянии еще 30 октября, у нее была глубокая печеночная недостаточность. Спасти ее могла только трансплантация, которую провелия ночью 1 ноября. Но ребенок попал в больницу слишком поздно, когда яд уже привел к тяжелым изменениям.

Что этому предшествовало

Отравление грибами произошло в семье из взрослого и семерых детей, еще один ребенок был там в гостях. Грибы семья ела еще 27 октября, и сначала мать пыталась лечить отравление самостоятельно дома. Лишь когда состояние детей стало крайне тяжелым, она обратилась в больницу.

Пострадавшие попали в реанимацию Тернопольской областной детской больницы 30 октября. Из Тернопольской областной детской больницы двоих детей отправили во львовскую больницу св. Николая, еще пятерых – в киевский "Охматдет". 59-летний мужчина, собиравший грибы, также в тяжелом состоянии в Чортковской больнице.

Один ребенок из семьи находится в реанимации львовской больницы. Его состояние тяжелое, врачи делают все возможное, чтобы спасти его, но никаких прогнозов не дают.

Врач-трансплантолог киевского "Охматдета" Олег Годик сообщил, что в их больнице в тяжелом состоянии находятся еще четверо детей. Все они срочно нуждаются в пересадке печени, поэтому сейчас идет поиск доноров. Состояние еще двоих детей после отравления удовлетворительное.

Напомним, на Волыни беременная женщина после употребления лесных грибов в течение трех дней пыталась преодолеть симптомы отравления на дому. В результате сильной интоксикации организма спасти нерожденного ребенка не удалось, а сама женщина попала в реанимацию.