В Каменском 10-летний мальчик выпил четыре банки популярного напитка и потерял сознание

Его состояние уже стабилизировалось

В Каменском Днепропетровской области 10-летний мальчик отравился алкогольным напитком. Его без сознания обнаружили прохожие.

Об этом пишут местные СМИ и Telegram-каналы. По данным издания "Любимый город", инцидент произошел еще вечером 9 ноября.

Отмечается, что люди заметили мальчика на улице Звенигорской. Прохожие вызвали скорую помощь. Ребенка срочно доставили в детскую больницу в Днепре.

Как выяснилось, мальчик выпил 4 банка алкогольного энергетика Revo. Его состояние уже стабилизировали.

Напомним, в Днепропетровской области маленький ребенок отравился крысиным ядом. Происшествие произошло в селе Любимовка Софиевской общины. Согласно предварительным данным, 8-месячный мальчик съел зернышко яда, которое нашел за холодильником, когда мать отвлеклась. Вскоре после этого ребенку стало плохо, а на место событий прибыла скорая.

Раньше мы писали о том, что в Днепре двухлетний мальчик отравился грибами во время прогулки с мамой в городском сквере. Малыш нашел дикорастущий гриб и съел его в сыром виде.