В Каменском 10-летний мальчик выпил четыре банки популярного напитка и потерял сознание
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Его состояние уже стабилизировалось
В Каменском Днепропетровской области 10-летний мальчик отравился алкогольным напитком. Его без сознания обнаружили прохожие.
Об этом пишут местные СМИ и Telegram-каналы. По данным издания "Любимый город", инцидент произошел еще вечером 9 ноября.
Отмечается, что люди заметили мальчика на улице Звенигорской. Прохожие вызвали скорую помощь. Ребенка срочно доставили в детскую больницу в Днепре.
Как выяснилось, мальчик выпил 4 банка алкогольного энергетика Revo. Его состояние уже стабилизировали.
Напомним, в Днепропетровской области маленький ребенок отравился крысиным ядом. Происшествие произошло в селе Любимовка Софиевской общины. Согласно предварительным данным, 8-месячный мальчик съел зернышко яда, которое нашел за холодильником, когда мать отвлеклась. Вскоре после этого ребенку стало плохо, а на место событий прибыла скорая.
Раньше мы писали о том, что в Днепре двухлетний мальчик отравился грибами во время прогулки с мамой в городском сквере. Малыш нашел дикорастущий гриб и съел его в сыром виде.