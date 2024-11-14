Знущався та обмазав голову хлопчику фекаліями: за поведінку сина покарали матір

Провину сина вона не визнала

Матір хлопця, якого звинувачують у знущаннях з малолітньої дитини, визнали винною у неналежному вихованні. Син обвинувачуваною вдарив одну дитину, а голову іншої помазав фекаліями. Таке рішення прийняв суд у Львові.

Про це йдеться у постанові у Єдиному державному реєстрі, повідомляє LVIV.MEDIA. Зазначається, що інцидент трапився на проспекті Червоної Калини у Львові.

За матеріалами справи, малолітній син Вікторії Ч. ввечері 15 вересня кілька разів вдарив по голові дитину. До того ж він обмазав голову ще одного хлопчика фекаліями.

"Наніс удари в область голови малолітнього, що могло загрожувати його життю та здоров`ю … принижував честь та гідність малолітнього, а саме обмазав його голову фекаліями", — йдеться у постанові.

Під час суду матір Вікторія Ч. заперечила причетність сина до обох випадків. Вона наголосила, що вже провела з ним виховну бесіду.

Проте суд визнав жінку винною, дослідивши матеріали справи. Їй зробили усне попередження. Також обвинувачувана має сплатити 606 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Зауважимо, що малолітніми називають дітей, які ще не досягли 14-річного віку. Неповнолітні ж це діти віком від 14 до 18 років. Неповнолітня особа за статтею 1179 ЦК України відповідає за завдану нею шкоду на самостійно загальних підставах, за малолітніх відповідають батьки.

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