Спасут только две стены? Во Львове показали еще одну угрозу от обстрелов, кроме ракет (фото)

Татьяна Крутякова
Читати українською
Последствия удара по Львову Новость обновлена 06 октября 2025, 17:10
Последствия удара по Львову. Фото Коллаж "Телеграфа"

Во время тревоги следует пройти в укрытие

Каждая российская атака по Украине – большая угроза для жизни украинцев. Особенно это демонстрируют фото из Львова, где немало обломков вражеских ракет или пуль от пулеметов ПВО повлетали в окна и стены домов.

Что нужно знать:

  • Во время атаки на Львовщину 5 октября Россия применила 78 БПЛА, 12 "Калибров" и "Х-101", 2 "Кинжала"
  • Некоторые пули пулеметов ПВО попали в окна и стены многоэтажек
  • Украинцы до сих пор находят во Львове обломки ракет РФ

По словам военного Артура Аминева, часть ракет, которыми 5 октября Россия ударила по Львову, имела осколочные боеголовки. Некоторые из них взрывались прямо в воздухе. На фото ниже показан один из обломков ракеты Х-101. Как отмечает автор снимка, он выковырял этот металлический кусок из стены дома.

Последствия атаки во Львове
След от пули на окне. Фото: Галина Михайлова
Последствия атаки во Львове
Последствия атаки во Львове Фото: Галина Михайлова
Обломок ракеты Х-101 нашли во Львове.
Обломок ракеты Х-101 нашли во Львове.

Кроме того, в сети немало фото и снимков разбитых окон не от взрывной волны. Ведь во время работы ПВО по "шахедам" используются специальные пулеметы, и некоторые пули могут попасть даже в окно многоэтажки. Так же произошло и во Львове, где люди после атаки увидели дома пулевые отверстия в окнах. Хотя некоторые из отверстий могут быть следствием применения кассетных боеприпасов и т.д.

Последствия атаки во Львове
Еще одно подбитое окно после атаки
Во Львове в доме нашли пулю ПВО
Пуля, которую нашли в доме во Львове

Эти снимки хорошо демонстрируют, почему нельзя во время атаки стоять у окна или даже находиться в этой комнате. При объявлении воздушной тревоги следует пройти в укрытие или соблюдать правила двух стен.

Напомним, что 5 октября в воздушном пространстве семи западных областей, силами противовоздушной обороны было обнаружено более 160 средств поражения разного типа. Из них по Львовской области противником было применено: 78 БПЛА, 12 крылатых ракет типа "Калибр" и "Х-101", 2 аэробалистические ракеты "Кинжал".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 6 октября Россия атаковала Запорожье КАБами.

