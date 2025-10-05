Один из самых сильных ударов по Львову и области: что известно об атаке на регион (видео)

Регион атаковали ракетами и дронами

Львов и область во время массированного российского удара в ночь на 5 октября стали одними из главных целей врага. Ракеты и дроны летели на регион роями.

"Телеграф" рассказывает об атаке врага.

Атака на Львов и регион началась под утро 5 октября. Примерно в 4 часа в областном центре раздались громкие взрывы, а мэр Андрей Садовой сообщал о работе ПВО.

Незадолго до этого Садовой писал, что в направлении города летит вражеский "Шахед". Кроме того, в Воздушных силах информировали, что вражеские дроны летят на Львов, Житомир, Тернополь, Умань, Черкассы и Винницу.

Вторая волна ударов оказалась ракетно-дроновой. С 6 утра на город и область, по данным мониторинговых каналов, летело несколько групп крылатых ракет и беспилотников. Некоторые местные паблики всего за час насчитали десятки взрывов в областном центре.

Также сообщалось о взрывах в районе Стрыя (Львовская область).

Для справки: Львовщина – несомненный регион-рекордсмен на карте украинских подземных газохранилищ. Там расположены сразу четыре ПХГ: Дашавское, Опарское, Угерское и Бильче-Волыцко-Угерское – крупнейшее хранилище газа не только Украины, но и всей Европы.

К сожалению, без последствий не обошлось. В сети уже публикуют видео со Львова и окрестностей, на который видно зарево от пожаров. Вероятно, данная атака стала одной из самых серьезных на регион.

По словам главы города, часть областного центра осталась без света.

"Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали", — сказал он.

Напомним, что в ночь на 3 октября россияне совершили самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны. "Нафтогаз" отчитался о значительном количестве повреждений, часть из которых критические. Пришелся удар на Харьковщину и Полтавщину.