Врятують тільки дві стіни? У Львові показали ще одну загрозу від обстрілів, окрім ракет (фото)

Під час атаки слід пройти в укриття

Кожна російська атака по Україні — велика загроза для життя українців. Особливо добре це демонструють фото зі Львова, де чимало уламків ворожих ракет чи куль від кулеметів ППО повлітали у вікна та стіни будинків.

Що треба знати:

Під час атаки на Львівщину 5 жовтня Росія застосувала 78 БПЛА, 12 "Калібрів" та "Х-101", 2 "Кинджали"

Деякі кулі кулеметів ППО влучили у вікна та стіни багатоповерхівок

Українці й досі знаходять у Львові уламки ракет РФ

За словами військового Артура Амінєва, частина ракет, якими 5 жовтня Росія вдарила по Львову, мала уламкові боєголовки. Деякі з них вибухали прям в повітрі. На фото нижче показано один з уламків ракети Х-101. Як зазначає автор знімка, він виколупав цей металевий шматок зі стіни будинку.

Слід від кулі на вікні. Фото: Галина Михайлова

Наслідки атаки у Львові. Фото: Галина Михайлова

Уламок ракети Х-101 знайшли у Львові

Окрім того, у мережі чимало фото та знімків побитих вікон не від вибухової хвилі. Адже під час роботи ППО по "шахедах" використовуються спеціальні кулемети, і деякі кулі можуть потрапити навіть у вікно багатоповерхівки. Саме так сталось й у Львові, де люди після атаки побачили вдома кульові отвори у вікнах. Хоча деякі з отворів цілком можуть бути наслідком застосування касетних боєприпасів тощо.

Ще одне побите вікно після атаки

Куля, яку знайшли у будинку у Львові

Ці знімки добре демонструють чому не можна під час атаки стояти біля вікна чи навіть перебувати у цій кімнаті. За оголошення повітряної тривоги слід пройти до укриття або дотримуватись правила двох стін.

Нагадаємо, що 5 жовтня, у повітряному просторі семи західних областей, силами протиповітряної оборони було виявлено понад 160 засобів ураження різного типу. З них по Львівський області противником було застосовано: 78 БПЛА, 12 крилатих ракет типу "Калібр" та "Х-101", 2 аеробалістичні ракети "Кинджал".

Раніше "Телеграф" розповідав, що 6 жовтня Росія атакувала Запоріжжя КАБами.