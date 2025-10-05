Пожары, разрушенные дома и раненые: как выглядит Запорожье после массированного обстрела (видео)

В городе прогремело не менее десяти взрывов

Ночью во время массированного обстрела россиян по Украине одним из самых пострадавших городов снова оказалось Запорожье. Враг комбинированно ударил по областному центру.

Об этом сообщают местные власти. По их данным, в городе прогремело не менее десяти взрывов.

"Враг нанес не менее 10 ударов шахедами и управляемыми авиабомбами", — рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В городе зафиксировано попадание в жилые дома, возникли пожары, и на территории одного из предприятий тоже пожар из-за атаки РФ. На время в нескольких районах возникли перебои со светом и водой.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. По состоянию на 6 утра известно об одном погибшем и 9 раненых.

Напомним, что в ночь на 3 октября россияне совершили самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны. "Нафтогаз" отчитался о значительном количестве повреждений, часть из которых критические. Пришелся удар на Харьковщину и Полтавщину.