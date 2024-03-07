Унижали школьников? В Черновцах скандал с полицейской и директором гимназии

Речь идет о работнице полиции Диане Рожковой.

В Черновцах родители обвинили полицейскую из отдела ювенальной превенции и директора гимназии в унижении учеников. Скандал произошел в гимназии №5 "Интеграл".

Как пишет Zaxid.net, полицейская заставляла школьников приседать, если они давали неправильные ответы. Следовательно, более ста родителей заявили, что требуют у городского управления образования уволить директора Веру Сопетик. Именно она пригласила на "воспитательную беседу" к школьникам полицейским.

Это произошло 6 марта. На урок к ученикам старшей школы пригласили представительницу отдела ювенальной полиции Черновцов. Полицейская начала задавать вопросы школьникам по школьной программе, а именно спрашивала, что такое подлежащее и сказуемое, из чего состоит предложение. Также она заставляла детей рассказывать на память произведения Тараса Шевченко, спрашивала имена, отчество и фамилии учителей. И если ученики не знали ответа на вопросы, или отвечали неправильно, правоохранительница якобы заставляла их приседать от 10 до 40 раз.

Как пишет Telegram-канал "Хорошие Черновцы", речь идет о работнице полиции Диане Рожковой. Там обнародовали аудиодоказательства разговоров, запугиваний и угроз со стороны полицейской и директора школы Веры Сопетик. Из записи слышно, как голос, похожий на голос директора гимназии, угрожает всем девушкам поставить по всем предметам двойки, если они на уроках не будут зачесаны и нормально одеты. Волосы школьников называют "патлами" и советуют постричься коротко, если они не могут справиться с прической.

"Патла позавязывали, бегом! Сейчас сбросишь кофту и будешь здесь так стоять. С понедельника, чтобы они все постирали свои манатки в шкафу, перебрали свой гардероб. И с понедельника они идеально похожи на детей, а не так-то кусок висит на их, патла не завязаны, пупки голые... Никаких коротких юбок... Я как еще раз прихожу на урок и вы не причесаны, то выйдете из класса... Я возьму вот так вот, не причесаны, то два-два-два. не вылезете", — сказала Сопетик.

После обнародования звукозаписи в социальных сетях 7 марта в школу пришли возмущенные родители, чтобы пообщаться с дирекцией заведения. На место выехал наряд полиции и руководитель управления образования Черновицкого городского совета.

Представитель полиции Буковины Каролина Марышева рассказала ZAXID.NET, что после этого инцидента заявления в правоохранительные органы написали несколько родителей. Также проводится служебное расследование действий работницы ювенальной полиции, однако в настоящее время она не отстранена от работы.

"Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о возможных неправомерных действиях работницы полиции в отношении учеников. По информации, которая была распространена в сообщении, сразу была начата тщательная проверка. В Черновицкое районное управление полиции также поступили обращения от родителей детей относительно возможных неправомерных заведения и работницы полиции", — добавила Каролина Марышева.

Начальник управления образования Черновицкого городского совета Ирина Ткачук отметила в комментарии "Общественное.Черновцы", что сейчас в управлении консультируются с юристами относительно того, можно ли отстранить директора от должности на период служебного расследования.

"Есть вероятное нарушение прав детей. Я на протяжении трех часов разговаривала с родителями. Они говорят, что опасаются за жизнь и здоровье детей, если они будут находиться в заведении. Это их позиция", — добавила Ткачук.

В то же время начальница управления до сих пор не смогла связаться с директором Верой Сопетик, чтобы услышать ее версию произошедшего. Руководитель заведения отвечает, что должно быть на уроках.

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