Принижували школярів? У Чернівцях скандал з поліцейською та директоркою гімназії

Йдеться про працівницю поліції Діану Рожкову

У Чернівцях батьки звинуватили поліцейську з відділу ювенальної превенції і директорку гімназії у приниженні учнів. Скандал стався у гімназії №5 "Інтеграл".

Як пише Zaxid.net, поліцейська заставляла школярів присідати, якщо вони давали не правильні відповіді. Відтак, понад сто батьків заявили, що вимагають в міського управління освіти звільнити директорку Віру Сопетик. Саме вона запросила на "виховну бесіду" до школярів поліцейську.

Це сталося 6 березня. На урок до учнів старшої школи запросили представницю з відділу ювенальної поліції Чернівців. Поліцейська почала ставила питання школярам по шкільній програмі, а саме питала, що таке підмет і присудок, з чого складається речення. Також вона змушувала дітей розповідати на пам’ять твори Тараса Шевченка, питала імена, по-батькові та прізвища вчителів. І якщо учні не знали відповідь на запитання, або відповідали неправильно, правоохоронниця нібито змушувала їх присідати від 10 до 40 разів.

Як пише Telegram-канал "Хороші Чернівці" йдеться про працівницю поліції Діану Рожкову. Там оприлюднили аудіодокази розмов, залякувань та погроз з боку поліцейської та директорки школи Віри Сопетик. Із запису чути, як голос, схожий на голос директорки гімназії погрожує всім дівчатам поставити по всіх предметах двійки, якщо вони на уроках не будуть зачесані та нормально одягнуті. Волосся школярів називає "патлами" і радить постригтися коротко, якщо вони не можуть справитися із зачіскою.

"Патла позав’язували, бігом! Зараз скинеш кофту і будеш тут так стояти. З понеділка, аби вони всі постірали свої манатки у шафі, перебрали свій гардероб. І з понеділка вони ідеально похожі на дітей, а не так-то шмаття висить на них, патла не зав’язані, пупки голі. Ніяких коротких спідниць… Я як ще раз приходжу на урок і ви не причесані, то вийдете з класу… Я візьму от так во, не причесані, то два-два-два. З двійок не вилізете", — сказала Сопетик.

Після оприлюднення звукозапису в соціальних мережах 7 березня в школу прийшли обурені батьки, аби поспілкуватися з дирекцією закладу. На місце також виїхав наряд поліції та керівниця управління освіти Чернівецької міської ради.

Речниця поліції Буковини Кароліна Маришева розповіла ZAXID.NET, що після цього інциденту заяви до правоохоронних органів написали кілька батьків. Також проводиться службове розслідування дій працівниці ювенальної поліції, однак наразі вона не відсторонена від роботи.

"Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили допис щодо можливих неправомірних дій працівниці поліції відносно учнів. За інформацією, яка була поширена у дописі, одразу було розпочато ретельну перевірку. До Чернівецького районного управління поліції також надійшли звернення від батьків дітей щодо можливих неправомірних дій керівництва навчального закладу та працівниці поліції", — додала Кароліна Маришева.

Начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук зазначила в коментарі "Суспільне.Чернівці", що наразі в управлінні консультуються з юристами щодо того, чи можна відсторонити директорку з посади на період службового розслідування.

"Є ймовірне порушення прав дітей. Я впродовж трьох годин розмовляла з батьками. Вони кажуть, що побоюються за життя та здоров’я дітей, якщо вони будуть перебувати в закладі. Це їхня позиція", — додала Ткачук.

Водночас начальниця управління досі не змогла сконтактуватись з директоркою Вірою Сопетик, щоб почути її версію того, що сталось. Керівниця закладу відповідає, що має бути на уроках.

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