В Тернополе пьяный мужчина разбил дверь ТЦК, чтобы попасть в ВСУ

Мужчина получил протокол о мелком хулиганстве

В субботу пьяный мужчина устроил погром в центре комплектации Тернополя. Туда он пришел, чтобы попасть в ряды ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского ТЦК. Отмечается, что там он разбил стекло, чем порезал руки.

"07 сентября 2024 года около 20 часов гражданин Х (пользуется отсрочкой от мобилизации) находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины своим личным агрессивным способом, вопреки установленному Законом порядку", — говорится в сообщении.

В ТЦК мужчина пришел вместе с другими гражданами, а затем создал конфликтную ситуацию и попытался силой проникнуть на территорию режимного объекта. Отмечается, что он разбил стеклопакет входных дверей из-за чего получил колотые и резаные раны рук. Ему оказали помощь на месте.

Местное издание "20 минут" сообщило, что в полиции подтвердили факт происшествия. Кроме того, там отметили, что против мужчины был составлен административный протокол по статье 173 административного кодекса (мелкое хулиганство).

Как сообщалось ранее, в Харьковском ТЦК прокомментировали громкий скандал с избиением мужчины, на который даже отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.