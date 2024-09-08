У Тернополі п’яний чоловік розбив двері ТЦК, щоб потрапити до ЗСУ

Чоловік отримав протокол про дрібне хуліганство

У суботу п’яний чоловік влаштував погром у центрі комплектації Тернополя. Туди він прийшов, щоб потрапити до лав ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільського ТЦК. Наголошується, що там він розбив скло, чим порізав руки.

"07 вересня 2024 року близько 20 години громадянин Х (користується відстрочкою від мобілізації) перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу до Збройних Сил України своїм особистим агресивним способом, всупереч встановленому Законом порядку", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК чоловік прийшов разом з іншими громадянами, а потім створив конфліктну ситуацію та спробував силою проникнути на територію режимного об'єкта. Зазначається, що він розбив склопакет вхідних дверей, через що отримав колоті та різані рани рук. Йому надали допомогу на місці.

Місцеве видання "20 хвилин" повідомило, що у поліції підтвердили факт події. Крім того, там зазначили, що проти чоловіка було складено адміністративний протокол за статтею 173 адміністративного кодексу (дрібне хуліганство).

Як повідомлялося раніше, у Харківському ТЦК прокоментували гучний скандал із побиттям чоловіка, на який навіть відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.