Прилетел как из сказки? Бабочку с необычной окраской заметили в Украине

Бабочка с необычной окраской была замечена в Украине. Насекомое увидели в Черниговской области.

В Фейсбук-сообществе "Насекомые Украины" Наталья Третяк поделилась корреспонденцией. Женщина показала, как он выглядел.

На фотографии видна бабочка с поразительной контрастной окраской. Верхняя часть крыльев имеет насыщенный сине-фиолетовый цвет с переливающимся на свете металлическим бликом. Нижняя часть крыльев светло-серая с характерным узором из черных пятнышек, обведенных белыми кольцами и оранжевыми пятнами вдоль края. Именно такая комбинация яркого синего верха и деликатного серого низа с оранжевыми акцентами делает эту бабочку особенно заметной.

Бабочка. Фото — Наталья Третьяк

"Телеграф" исследовал сеть и выяснил, что насекомое может походить на бабочку "Синявец Икар". Это вид дневных бабочек семьи синевцевых.

Что известно о Синявце Икаре

Синевец Икар (Polyommatus icarus) — один из самых распространенных представителей семьи синевцев в Европе. Свое название бабочка получила в честь персонажа древнегреческой мифологии Икара, который подлетел слишком близко к солнцу.

Вид распространен в Европе и Северной Азии – от Канарских островов до Северного Китая. С 2005 года он распространился в Канаде. В Украине происходит по всей территории, от низменностей до горных районов на высоте до 2000 метров.

Размах крыльев бабочки составляет 25-30 миллиметров. Характерной особенностью вида является половой диморфизм: самцы имеют яркую сине-фиолетовую окраску верхней стороны крыльев, тогда как самки обычно коричневые, иногда с синеватым напылением у основания крыльев.

Синевец Икар летает с апреля по октябрь, давая два-три поколения за сезон. Гусеницы питаются на растениях семейства бобовых, в частности на клевере, люцерне и других бобовых травах. Бабочки любят открытые солнечные места: луга, поля, опушки и степные участки.

Этот вид не редок и не занесен в Красную книгу, однако его яркая окраска всегда привлекает внимание природолюбов.

