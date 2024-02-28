В Украину снова едет китайский посланник: с какой целью и какие страны еще посетит

Это будет уже вторая подобная поездка Ли Хуэя

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в марте посетит Украину, Россию и некоторые страны Европы. Цель — "политическое решение украинского кризиса".

"Со 2 марта специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию для проведения второго раунда челночной дипломатии по поиску политического урегулирования украинского кризиса", — сообщил МИД Китая.

Напомним, первое подобное турне Ли Хуэя состоялось в мае 2023 года. О визите в Киев китайской делегации договорились китайский лидер Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский. Во время телефонного разговора глава КНР заявил, что хочет "способствовать мирным переговорам".

Примечательно, что Ли Хуэй 10 лет занимал должность посла КНР в российской федерации. Там он проработал с августа 2009 по август 2019 года.

Как сообщал "Телеграф", в ходе своего прошлого визита в Украину Ли Хуэй встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече он заявил, что "от кризиса нет панацеи", а прекращение войны потребует от всех сторон "укрепления доверия и создания условий для прекращения огня и мирных переговоров". Он добавил, что Китай будет помогать Украине "в рамках своих возможностей".

Однако западные СМИ тогда писали, что в ходе своего европейского турне Ли Хуэй призывал к немедленному прекращению огня в Украине. Оккупированные Россией территории по плану Китая, должны остаться под российским контролем.