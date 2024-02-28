В Україну знову їде китайський посланець: з якою метою та які країни ще відвідає

Це буде вже друга подібна подорож Лі Хуея

Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей у березні відвідає Україну, Росію та деякі країни Європи. Мета — "політичне вирішення української кризи".

"З 2 березня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію для проведення другого раунду човникової дипломатії з пошуку політичного врегулювання української кризи", — повідомило МЗС Китаю.

Нагадаємо, перше подібне турне Лі Хуея відбулося у травні 2023 року. Про візит до Києва китайської делегації домовилися китайський лідер Сі Цзіньпін та президент України Володимир Зеленський. Під час телефонної розмови глава КНР заявив, що хоче "сприяти мирним переговорам".

Примітно, що Лі Хуей 10 років обіймав посаду посла КНР у Російській Федерації. Там він пропрацював із серпня 2009 по серпень 2019 року.

Як повідомляв "Телеграф", у ході свого минулого візиту до України Лі Хуей зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі він заявив, що "від кризи немає панацеї", а припинення війни вимагатиме від усіх сторін "зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів". Він додав, що Китай допомагатиме Україні "в рамках своїх можливостей".

Проте західні ЗМІ тоді писали, що під час свого європейського турне Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню в Україні. Окуповані Росією території за планом Китаю мають залишитися під російським контролем.