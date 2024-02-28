Приднестровье официально обратилось к России "за помощью": от кого и из-за чего

За резолюцию проголосовали единогласно

Власти непризнанного Приднестровья официально обратилось к России за помощью. Соответствующую декларацию принял съезд "депутатов всех уровней".

Причиной обращения депутаты ПМР называют якобы экономическую блокаду со стороны Молдовы. Также принято обращение к международным организациям с просьбой о содействии диалога Приднестровья с Молдовой.

Соответствующая резолюция, которую еще до официальной просьбы публиковали СМИ, выглядит следующим образом:

"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе", — говорилось в проекте.

Стоит отметить, что этот шаг приднестровские сепаратисты сделали в аккурат под выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием 29 февраля. По мнению приднестровского оппозиционера Геннадия Чорбы, во время этого обращения Путин может объявить о "просьбе" приднестровцев, а Федеральное собрание в ускоренном порядке примет решение удовлетворить "поступившую в РФ просьбу".

Подробнее на эту тему читайте в материале "Телеграфа": Путин аннексирует Приднестровье? Появится ли новый фронт у границы с Украиной".

Напомним, ранее мы писали о том, что Полковник объяснил, является ли Приднестровье угрозой для Украины