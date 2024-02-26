Путин аннексирует Приднестровье? Появится ли новый фронт у границы с Украиной

Вокруг пророссийской квазиреспублики снова вспыхивают страсти, которые выгодны Кремлю на фоне войны и "шатунов"

Проблема с непризнанным Приднестровьем снова получила развитие. Местный оппозиционер Геннадий Чорба внезапно сообщил, что в Тирасполе – столице пророссийской квазиреспублики – 28 февраля якобы могут "попросить Путина" присоединить их к РФ.

Соответствующее заявление вроде бы должны сделать на собрании депутатов всех уровней. И этот шаг приднестровские сепаратисты якобы готовят под выступление кремлевского диктатора перед Федеральным Собранием 29 февраля.

"Телеграф" узнавал, для чего Москве нужно снова разыгрывать приднестровскую карту и появится ли еще один фронт на границе с Украиной.

Почему Приднестровье снова "разморозилось"?

В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло планы Тирасполя по добровольной аннексии Приднестровья. По информации источников украинской разведки, "власть" непризнанной республики вроде бы не планирует обращаться к Путину 28 февраля.

Источники украинской разведки утверждают, что информация о том, что сепаратисты Приднестровья хотят присоединить квазиреспублику к России, стала активно распространяться в СМИ. Однако это часть внутреннего политического процесса — таким образом Тирасполь специально создает давление, чтобы защитить свои экономические интересы.

Примечательно, что в этом году Молдова предоставила Украине большую скидку на транзит украинской агропродукции. Это в контексте долгосрочного блокирования западных границ Украины стало положительным шагом Кишинева.

Также вступило в силу соглашение между правительством Украины и правительством Молдовы, предусматривающее строительство пограничного перехода через реку Днестр на государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

А еще, как писал "Телеграф" ранее, Румыния достраивает транспортный коридор до границы Украины, который станет альтернативой некоторым заблокированным путям для украинского экспорта.

Таким образом Украина сможет избежать полной блокады со стороны Польши, Словакии и Венгрии для товарных потоков (экспорта и импорта). А Приднестровье в транспортном смысле уже де-факто никому не потребуется.

Что даст Путину присоединение ПМР к РФ

В комментарии "Телеграфу" политолог, политический консультант Игорь Рейтерович подтвердил, что за последними политическими заявлениями в ПМР могут стоять экономические вопросы.

— Потенциально такое обращение к Путину сепаратисты ПМР могут использовать как средство давления на Молдову, которая находится в состоянии экономической войны, как заявляют в анклаве. Хотя Молдова ничего экстраординарного не делает, а защищает, в том числе, свои национальные экономические интересы.

Однако есть вероятность, что Путин может признать Приднестровье территорией РФ, что будет очень нерациональным шагом даже с точки зрения интересов России и реального закрепления этого "присоединения". Потому что это анклав, на который Москва не может влиять, не имеет с ним прямого сообщения и т.д. Но Путин может исходить из желания одержать очередную "победу" накануне "выборов" и показать себя продолжателем традиций "собирателя земель", чем он начал заниматься еще в 2014-м после оккупации Крыма, — объясняет он.

По словам эксперта, теоретически шаг по аннексии ПМР в Москве могут сделать, "или Путин может заявить, что он и российские власти примут во внимание это желание приднестровских сепаратистов (если оно будет озвучено)".

— Не обязательно, — продолжает Рейтерович, — что в Кремле сразу примут решение о присоединении Приднестровья, но россияне могут создать информационный повод, что Россия будет думать, чтобы принять в свой состав территории ПМР и т.д.

Однако, это действительно будет иррациональное решение. Ведь с точки зрения рационального смысла такой шаг приведет только к большим проблемам для РФ, как в контексте санкций, так и обострения ситуации в регионе, а также непониманию даже частью российского общества, зачем это делать в принципе.

Поэтому, скорее всего, со стороны ПМР может быть просьба, но это будет только подтверждение предыдущих намерений, которые приднестровские сепаратисты уже когда-то делали на т.н. "референдуме" (о присоединении к России. — Авт.). Сейчас они могут это в очередной раз подтвердить, используя такое обращение как средство давления на Молдову.

При этом заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин допускает возможность присоединения Приднестровья к России, напомнив, что на территории ПМР уже давно расположены российские войска.

"Возможность официального "присоединения" Приднестровья к Рашке вполне реальна. По логике РФ постоянная эскалация — это лучший способ держать свое стадо в тонусе и готовить большую войну против НАТО", — написал военный у себя в Telegram-канале.

При этом он акцентировал, что в Приднестровье давно стоят российские войска – они и так де-факто являются частью РФ.

"Сложно понять, почему Запад до сих пор дает возможность существовать этому образованию. Из-за своей слабости теперь будут иметь еще большую проблему. А Молдова могла бы, кстати, обратиться к нам за помощью", — резюмировал Жорин.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в связи с новой волной ИПСО вокруг ПМР успокаивает украинскую общественность.

"На территории Приднестровья признаков формирования наступательных группировок нет. Вооруженные формирования ПМР находятся в боевой готовности "Постоянная". В основном силы и средства сосредоточены для обеспечения охраны 1411-го артиллерийского состава в Колбасной и аэродрома Тирасполь", — написал эксперт у себя в Facebook.

Он также добавил, что на прошлой неделе в 3-й ОМСБр в Рыбнице российские военные провели очередные командно-штабные учения на картах. И в ходе них использовали сценарий приведения бригады в боевую готовность "Полная" в условиях внезапного нападения противника и активных действий ДРГ; организации обороны населенных пунктов и важных объектов; ведение оборонительного боя.

"Численность российского контингента в Приднестровье около 1700 человек личного состава (л/с). Это, по существу, 2 батально-тактические группы (БТГр). Незаконных вооруженных формирований на территории Приднестровья около 7,5 тысячи л/с или 9 БТГр По технике ситуация примерно такая: танки – 11 ед., то есть, боеспособная рота танков Т-64Б/БВ и Т-72. ББМ – около 150 боевых машин типов БМП-1/2, БТР-60/70/80, БРДМ-2 и МТ-ЛБ. Опять же, не все они в боеспособном состоянии, ствольная артиллерия – до 60 единиц, а именно 122-мм гаубицы Д-30, 85-мм дивизионные пушки Д-44 и 100-мм противотанковые пушки МТ-12. Но есть нюанс", — отмечает Коваленко.

Обозреватель "ИС" при этом уточнил, что принципиальный нюанс состоит в следующем: это нельзя считать полноценными батальонно-тактическими группами, "поскольку у них нет штатной комплектации по технике".

"В то же время даже та техника, которая числится на вооружении незаконных военных формирований ПМР, не вся боеспособна и частично в непригодном для использования состоянии. И если представить, что эта группировка, которую сложно назвать ударной, вторгнется в Украину, то ее полное уничтожение займет до двух недель и не больше", — считает он.

Как реагирует Украина на военные угрозы со стороны ПМР

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Приднестровью нередко отводили роль еще одного плацдарма, откуда россияне могли напасть на нас. Несмотря на то, что "взять Киев за три дня" Кремлю не удалось, концентрация российских войск на юго-западных рубежах Украины все же создавала (и продолжает создавать) напряжение. Другими словами, Приднестровье постоянными "шатунами" отвлекает на себя внимание и ресурсы Украины.

За время широкомасштабной войны Киев не раз озвучивал идеи деоккупировать Приднестровье. Так, комментируя военные угрозы со стороны ПМР и использование Россией квазиреспублики для нападения на Украину, президент Владимир Зеленский еще летом 2022 года заявлял: "Мы будем реагировать соответствующим образом в случае рисков… Они должны знать – эти люди, которые находятся на временно оккупированной территории Молдовы – Приднестровья: для нас это будут не удары, а оплеуха, мы точно ответим ударом. Но считаю, что прежде всего мы должны все делать так, чтобы не было дестабилизации в регионе. Мы всячески это показываем".

В комментарии "Телеграфу" представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что ситуация на границе с непризнанной республикой остается стабильной и контролируемой.

— Конечно, это направление представляет определенную угрозу для Украины. Еще раньше мы об этом говорили, потому и укрепляем и уделяем ему большое внимание. Но говорить, что там есть силы (военные. — Авт.), которые могут представлять угрозу Украине прямо сейчас, нельзя, — говорит представитель ГПСУ.

Справка: Приднестровье — это часть Молдовы вдоль левого берега реки Днестр. В 1990 году в регионе при военной поддержке армии РФ образовалась самопровозглашенная "Приднестровская Молдавская Республика". В мире ее признали всего несколько государств с непризнанным сепаратистским статусом — "Абхазия" и "Южная Осетия". Столицей этой "республики" является город Тирасполь.

В течение трех десятилетий Россия сохраняет контроль над Приднестровьем, чтобы держать в напряжении Молдову, Украину и другие государства региона. В ПМР официально дислоцируется, по разным оценкам, от нескольких тысяч до 10 тыс. российских военных.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Путин не собирается останавливаться на Украине. Во время своей "Прямой линии" 14 декабря 2023 диктатор ясно дал понять всем — он пойдет дальше.

Также сообщалось, почему Молдова не единственный вариант для Путина, чтобы отвлечь внимание от поражения в Украине.