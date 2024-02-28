В Приднестровье "депутаты" собираются попросить Россию о помощи - росСМИ

Участники открывающегося в непризнанном Приднестровье съезда "депутатов всех уровней" намерены обратиться за помощью к России. Такая потребность оправдывается якобы "усилением давления Молдовы".

Так сказано в проекте резолюции съезда, который получили для ознакомления депутаты. Об этом пишут росСМИ.

"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе", — говорится в проекте.

Стоит отметить, что этот шаг приднестровские сепаратисты готовят под выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием 29 февраля. По мнению приднестровского оппозиционера Геннадия Чорбы, во время этого обращения Путин может объявить о "просьбе" приднестровцев, а Федеральное собрание в ускоренном порядке примет решение удовлетворить "поступившую в РФ просьбу".

Подробнее на эту тему читайте в материале "Телеграфа": Путин аннексирует Приднестровье? Появится ли новый фронт у границы с Украиной

Также мы сообщали, что 22 февраля в ГУР МО Украины опровергли информацию о том, что Приднестровье хочет присоединиться к России. По информации источников разведки, власти непризнанной Республики не планируют обращаться к Путину на собрании 28 февраля.