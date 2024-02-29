Возят через всю Россию: аналитики установили маршруты поставок снарядов из КНДР

Полученные от КНДР снаряды россияне везут через всю Россию по железной дороге и держат на трех складах.

С августа 2023 года российские террористы получили от северокорейского режима не менее 2,5 млн единиц артиллерийских снарядов. Грузы возят российские транспортные суда из порта Наджин в КНДР в порты Дунай и Восточный в Приморском крае РФ.

Такую информацию обнародовал Центр стратегических и международных исследований (CSIS), сообщает Beyond Parallel. По данным аналитиков, спутниковые снимки зафиксировали по меньшей мере 25 рейсов российских судов в Наджин и 24 рейса назад.

"С августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 различных визитов в Наджин для загрузки боеприпасов из Северной Кореи, которые доставлялись в Россию. Кроме того, по меньшей мере 19 "темных судов" — судов с отключенными системами АИС, чтобы избежать обнаружения извне — посетили порт Восточный в России как для разгрузки, так и для погрузки контейнеров из порта", – говорится в сообщении.

Полученные от КНДР снаряды россияне везут через всю Россию по железной дороге и держат на трех складах. Это Тихорецкий, Моздокский и Егорлыкский (расположенный у одноименного аэродрома) склады боеприпасов: в последнее время на этих складах активно расширяют инфраструктуру хранения боеприпасов.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия продолжает употреблять ракеты и артиллерийские снаряды, переданные КНДР. Большинство из них советского образца. У Украины есть подтверждение этих фактов и все необходимые доказательства.

Баллистические ракеты северокорейского производства, которыми Россия начала обстреливать Украину, уже убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения. По состоянию на 16 февраля известно, что российские оккупанты уже использовали, по меньшей мере, 24 таких ракеты. Вероятно, речь идет именно о KN-23/24.