Возять через всю Росію: аналітики встановили маршрути постачання снарядів з КНДР

Отримані від КНДР снаряди росіяни везуть через всю Росію залізницею та тримають на трьох складах

Із серпня 2023 року російські терористи отримали від північнокорейського режиму щонайменше 2,5 млн одиниць артилерійських снарядів. Вантажі возять російські транспортні судна з порту Наджин у КНДР до портів Дунай та Східний у Приморському краї РФ.

Таку інформацію оприлюднив Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), повідомляє Beyond Parallel. За даними аналітиків, супутникові знімки зафіксували щонайменше 25 рейсів російських суден до Наджина та 24 рейси назад.

"З серпня 2023 року було здійснено щонайменше 25 різних візитів до Наджина для завантаження боєприпасів з Північної Кореї, які доставлялися до Росії. Крім того, щонайменше 19 "темних суден" — судів з відключеними системами АІС, щоб уникнути виявлення ззовні — відвідали порт Східний у Росії як для розвантаження, так і для навантаження контейнерів із порту", – сказано у повідомленні.

Отримані від КНДР снаряди росіяни везуть через всю Росію залізницею та тримають на трьох складах. Це Тихорецький, Моздокський та Єгорлицький (розташований біля однойменного аеродрому) склади боєприпасів: останнім часом на цих складах активно розширюють інфраструктуру для зберігання боєприпасів.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія продовжує використовувати ракети та артилерійські снаряди, передані КНДР. Більшість з них радянського зразка. В України є підтвердження цих фактів і всі необхідні докази.

Балістичні ракети північнокорейського виробництва, якими Росія почала обстрілювати Україну, вже вбили 14 цивільних, ще понад 70 отримали поранення. Станом на 16 лютого відомо, що російські окупанти вже використали, щонайменше, 24 таких ракети. Ймовірно, мова йде саме про KN-23/24.