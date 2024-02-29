КНДР придет в ярость: США и Южная Корея готовят масштабные учения

Пхеньян может устроить провокации

США и Южная Корея на фоне ядерных угроз со стороны КНДР проведут масштабные воинские учения "Щит свободы". Учения будут проходить с 4 по 14 марта.

Как говорится в материале The Washington Times, союзники проведут командно-штабные учения с компьютерным моделированием, а также отработают различные маневры в полевых условиях.

В материале указано, что такой шаг наверняка приведет Северную Корею в ярость, поскольку там обычно воспринимают подобное как знаки о подготовке вторжения. После этого Пхеньян обычно выступает с гневными заявлениями и проводит ракетные испытания. Наблюдатели сомневаются, что КНДР вряд ли будет начинать вторжение в Южную Корею, однако может устроить различные провокации на границе.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сун-Джун рассказал журналистам, что учения призваны укрепить совместный потенциал по предотвращению использования северокорейцами ядерного арсенала.

Он сказал, что этой весной союзники проведут 48 полевых учений, что в два раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, он добавил, что в этом году учения будут включать в себя десантно-штурмовую подготовку, боевую стрельбу и бомбардировки.

Также учения будут направлены на противодействие крылатым ракетам, хотя ранее военные в основном тренировались перехватывать баллистические.

Эксперты считают, что Пхеньян надеется на то, что больший арсенал оружия позволит ему более эффективно оказывать давление на США и Южную Корею, чтобы они пошли на уступки, вроде снятия санкций. Они ожидают, что Северная Корея в этом году активизирует свою деятельность по испытаниям и другим провокациям, поскольку США и Южная Корея приближаются к периоду выборов.

Как сообщалось ранее, Северная Корея запустила работу заводов по производству оружия на полную мощность, чтобы пополнить российский арсенал. В обмен на это страна получает еду и другие товары первой необходимости.