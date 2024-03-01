Кремль "реанимировал" советскую должность политических надсмотрщиков: в ISW объяснили, ради чего это сделано

Задачей замполитов будет продвигать идеологические нарративы российского террористического режима и следить, чтобы Путина поддерживали

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, устанавливающий во всех федеральных органах власти в России высокие должности для пропаганды патриотизма и истории. Указ, скорее всего, направлен на усиление информационного и идеологического контроля за государственными служащими; фактически Путин возвращает к жизни советский институт замполитов – только в его гражданской версии.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 29 февраля. Аналитики отмечают, что новая должность называется "заместитель руководителя по общественно-политической работе", то есть это действительно реанимация советской должности замполита.

"Российское оппозиционное издание "Медуза" сообщило, что Росприродопользование опубликовало рекомендации по проведению общественно-политической работы, в том числе по укреплению российского патриотизма и гражданской идентичности, обеспечению понимания и поддержки внутренней и международной политики России", — говорится в сообщении.

Задачей замполитов будет продвигать идеологические нарративы российского террористического режима, искаженные исторические факты, насаждать российский шовинизм, великодержавие и наблюдать, чтобы поддержка действий Путина не падала. Эти меры, судя по обнародованным российским документам, признаны "необходимыми", чтобы противодействовать так называемому "преднамеренно искаженному идеологическому вмешательству", якобы существующему со стороны антипутинских российских СМИ, а также иностранных источников информации. Аналогичные мероприятия российское Министерство образования предлагает установить в высших учебных заведениях.

Аналитики также отмечают, что реанимация советского поста замполита является частью давних усилий путинского режима по усилению контроля над российской информационной и культурной сферой. Российские СМИ подтвердили, что Кремль изучал возможность такой реанимации еще в 2021 году, а вторжение в Украину многократно ускорило эти решения.

Тем временем российская государственная пропаганда и чиновники в большинстве своем проигнорировали вторую годовщину вторжения России в Украину 24 февраля. Скорее всего, это сделано ради того, чтобы избежать обсуждения полной неспособности российского террористического режима достичь заявленных целей в Украине, несмотря на огромные потери.