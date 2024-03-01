Кремль "реанімував" радянську посаду політичних наглядачів: в ISW пояснили, заради чого це зроблено

Завданням замполітів буде просувати ідеологічні наративи російського терористичного режиму та стежити, щоб Путіна підтримували

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який встановлює в усіх федеральних органах влади в Росії високі посади для пропаганди патріотизму та історії. Указ, скоріше за все, спрямований на посилення інформаційного та ідеологічного контролю над державними службовцями; фактично, Путін повертає до життя радянський інститут замполітів – тільки в його цивільній версії.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 29 лютого. Аналітики зазначають, що нова посада називається "заступник керівника з суспільно-політичної роботи", тобто, це дійсно реанімація радянської посади замполіта.

"Російське опозиційне видання "Медуза" повідомила, що Росприродокористування опублікувало рекомендації щодо проведення суспільно-політичної роботи, у тому числі щодо зміцнення російського патріотизму та громадянської ідентичності, забезпечення розуміння та підтримки внутрішньої та міжнародної політики Росії", – сказано у повідомленні.

Завданням замполітів буде просувати ідеологічні наративи російського терористичного режиму, спотворені історичні факти, насаджувати російський шовінізм, великодержавність та спостерігати, щоб підтримка дій Путіна не падала. Ці заходи, судячи з оприлюднених російських документів, визнані "необхідними", щоб протидіяти так званому "навмисно спотвореному ідеологічному втручанню, яке нібито існує з боку антипутінських російських ЗМІ, а також іноземних джерел інформації. Аналогічні заходи російське Міністерство освіти пропонує встановити у вищих навчальних закладах.

Аналітики також зазначають, що реанімація радянської посади замполіта є частиною давніх зусиль путінського режиму щодо посилення контролю над російською інформаційною та культурною сферою. Російські ЗМІ підтвердили, що Кремль вивчав можливість такої реанімації ще у 2021 році, а вторгнення в Україну багатократно прискорило ці рішення.

Тим часом російська державна пропаганда та чиновники здебільшого проігнорували другу річницю вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Скоріше за все, це зроблено заради того, щоб уникнути обговорення повної нездатності російського терористичного режиму досягти заявлених цілей в Україні попри величезні втрати.