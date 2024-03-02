Маск подал в суд на разработчиков ChatGPT: в чем миллиардер обвиняет компанию OpenAI

Иск подан 29 февраля в суд в Сан-Франциско

Американский миллиардер, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, которая является разработчиком искусственного интеллекта ChatGPT, и ее главного исполнительного директора Сэма Альтмана. Предприниматель обвинил Альтмана в нарушении миссии основателя стартапа по искусственному интеллекту. Маск заявил, что тот поставил прибыль выше пользы человечеству.

Об этом сообщает Bloomberg. Следовательно, Маск утверждает, что OpenAI была превращена в де-факто дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом. По его словам, говое правление OpenAI совершенствует ИИ, чтобы якобы "максимизировать прибыль для Microsoft, а не во благо человечества".

"Внутренние детали языковой модели GPT-4 известны только OpenAI и, по имеющейся информации, Microsoft. Следовательно, GPT-4 является противоположностью "открытого ИИ", — говорится в иске Маска.

Он считает, что языковая модель GPT-4 закрыта по коммерческим соображениям Microsoft и призывает компанию вернуться к открытому исходному коду.

Маск говорит, что OpenAI "исказила" цели и задачи, поставленные во время основания стартапа.

Кроме того, глава Tesla пригласил судебный запрет помешать OpenAI, Альтману и Microsoft получать прибыль от технологии AGI.

В свою очередь, OpenAI "категорически не согласна" с иском Илона Маска.

Как известно, Маск был одним из основателей OpenAI и входил в совет директоров, но ушел из нее в 2018 году. В марте 2023 г. он создал компанию в сфере ИИ под названием X.AI.

Исходя из этого в OpenAI предположили, что поводом к иску могло стать то, что "Илон сожалеет, что сегодня не участвует в работе компании".

Ранее "Телеграф" писал, что ученые оценили, что шансы на то, что ИИ уничтожит человечество в ближайшие пять лет, составляют не более 5%.