Маск подав до суду на розробників ChatGPT: в чому мільярдер звинувачує компанію OpenAI

Позов подано 29 лютого до суду до Сан-Франциско

Американський мільярдер, генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск подав до суду на компанію OpenAI, яка є розробником проєкту штучного інтелекту ChatGPT, та її головного виконавчого директора Сема Альтмана. Підприємець звинуватив Альтмана у порушенні місії засновника стартапу зі штучного інтелекту. Маск заявив, що той поставив прибуток вище, ніж користь людству.

Про це повідомляє Bloomberg. Відтак, Маск стверджує, що OpenAI була перетворена на де-факто дочірню компанію Microsoft із закритим вихідним кодом. За його словами, гове правління OpenAI удосконалює ШІ, щоб нібито "максимізувати прибуток для Microsoft, а не на благо людства".

"Внутрішні деталі мовної моделі GPT-4 відомі лише OpenAI і, за наявною інформацією, Microsoft. Отже, GPT-4 є протилежністю "відкритого ШІ", — йдеться в позові Маска.

Він вважає, що мовна модель GPT-4 закрита з комерційних міркувань Microsoft та закликає компанію повернутися до відкритого вихідного коду.

Маск каже, що OpenAI "спотворила" цілі та завдання, які були поставлені під час заснування стартапу.

Крім того, глава Tesla запросив судову заборону, щоб завадити OpenAI, Альтману та Microsoft отримувати прибуток від технології AGI.

У свою чергу, OpenAI "категорично не згодна" з позовом Ілона Маска.

Як відомо, Маск був одним із засновників OpenAI і входив до ради директорів, але пішов з неї у 2018 році. У березні 2023 року він створив компанію у сфері ШІ під назвою X.AI.

Виходячи з цього в OpenAI припустили, що приводом для позову могло стати те, що "Ілон шкодує, що сьогодні не бере участі в роботі компанії".

Раніше "Телеграф" писав, що вчені оцінили, що шанси на те, що ШІ знищить людство в найближчі п’ять років, становлять не більше 5%.