"Я не понимаю": Илон Маск снова выдал странное заявление, теперь "напал" на НАТО

Надобности в Альянсе якобы нет

Американский миллиардер Илон Маск пополнил список своих странных заявлений о войне в Украине и политике. На этот раз под раздачу бизнесмена попало НАТО.

Так, в комментарии к посту американского экономиста Дэвида Сакса Маск выдал, что не понимает смысла существования НАТО. По его мнению, надобность в Альянсе якобы отпала после того, как развалился СССР.

"Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора (соглашение о создании военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли Советского Союза — Ред.), была распущена", — написал бизнесмен.

Стоит отметить, что это очередное заявление, совпадающее с риторикой Дональда Трампа, который ранее и вовсе заявлял, что США могут выйти из НАТО. Сам Маск открыто не заявлял, что будет голосовать за Трампа, однако отмечал, что голосовать за Байдена не будет.

Также Маск, как и некоторые Республиканцы (её выходцем является Трамп), против помощи Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2023 года Илон Маск в очередной раз оскандалился из-за своих заявлений о войне в Украине. Он согласился с тем, что страна якобы навсегда потеряла Крым, Донбасс и другие территории.