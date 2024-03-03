"Я не розумію": Ілон Маск знову видав дивну заяву, тепер "напав" на НАТО

Потрібності в Альянсі нібито немає

Американський мільярдер Ілон Маск поповнив список своїх дивних заяв про війну в Україні та політику. На цей раз під роздачу бізнесмена потрапило НАТО.

Так, у коментарі до посту американського економіста Девіда Сакса Маск видав, що не розуміє сенсу існування НАТО. На його думку, потреба в Альянсі нібито відпала після того, як розвалився СРСР.

"Мені завжди було цікаво, чому НАТО продовжує існувати, незважаючи на те, що її заклятий ворог і причина створення Організація Варшавського договору (угода про створення військового союзу європейських соціалістичних держав при провідній ролі Радянського Союзу — Ред.) була розпущена", — написав бізнесмен.

Варто зазначити, що це чергова заява, яка збігається з риторикою Дональда Трампа, який раніше взагалі заявляв, що США можуть вийти з НАТО. Сам Маск відкрито не заявляв, що голосуватиме за Трампа, проте зазначав, що голосувати за Байдена не буде.

Також Маск, як і деякі Республіканці (її вихідцем є Трамп), проти допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в грудні 2023 року Ілон Маск вкотре оскандалився через свої заяви про війну в Україні. Він погодився з тим, що країна нібито втратила назавжди Крим, Донбас та інші території.