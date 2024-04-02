США и Франция публично поспорили из-за ударов Украины по российским НПЗ

Мнения США и Франции относительно ударов по российским объектам разошлись

США и Франция разошлись во мнениях о том, как стоит относиться к украинским ударам по территории России. Этот вопрос в очередной раз поднялся после того, как на российской территории взорвался очередной НПЗ.

Об этом сообщил глава Государственного департамента США Энтони Блинкена. Соответствующее заявление прозвучало 2 апреля во время встречи с французским коллегой Стефаном Сежурне в Париже.

"С первых дней мы делаем все возможное, чтобы помочь защитить Украину от российской агрессии. Но в то же время, мы не поддерживаем и не поощряем украинские удары за пределы ее территории", — сказал Блинкен.

В то же время глава МИД Франции такую позицию не поддержал и отметил, что российские нефтеперерабатывающие объекты являются законной целью для украинской армии.

"Украинцы действуют в рамках самозащиты и мы расцениваем, что Россия является агрессором. И в этих условиях, сложно сказать что-либо еще", — сказал Сежурне.

Как сообщалось ранее, 2 апреля украинские беспилотники добрались до Татарстана, где атаковали завод по сборке БПЛА "Шахед"/"Герань", который расположен в городе Елабуг. При этом также стало известно о повреждении НПЗ в Нижнекамске.

Примечательно, что оба эти объекта находятся на расстоянии в более чем 1000 км от границы Украины.