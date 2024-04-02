Украина ударила по одному из пяти крупнейших НПЗ России: новые подробности об убытках

Этот завод – один из крупнейших НПЗ России с объемом переработки 16,2 млн тонн нефти в год

Во вторник, 2 апреля, в российском Татарстане произошла очередная "бавовна". Беспилотники атаковали НПЗ в Нижнекамске и завод по производству "Шахедов" в Елабуге.

Оказалось, что ночная атака на НПЗ в Татарстане – совместная операция СБУ и ГУР. Это подтвердили источники "Телеграфа".

Также появились новые подробности о нанесенном ущербе. По предварительным данным, украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске. Как следствие – там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это – 2,6% от общей годовой переработки России в год. Кроме того, этот завод входит в пятую крупнейших НПЗ России.

"Продолжаем систематически работать над тем, чтобы у России было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы будем и дальше перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет России", — отметил источник.

Пожар на НПЗ в Нижнекамске после атаки (росСМИ)

Справка

Нефтеперерабатывающий завод "Танеко" (Татарстанский Нефтеперерабатывающий Комплекс) компании "Татнефть", расположенный в Нижнекамске в Татарстане. Он был основан в 2005 году. Это первый НПЗ, построенный с нуля в постсоветской России. В 2022 году он поднялся на пятое место в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны с объемом переработки 16,2 миллиона тонн нефти в год.

Ранее "Телеграф" сообщил, как украинцы встретили новость об ударе по Татарстану порцией мемов.